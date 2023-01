«Sólo quiero hablar un ratito». La frase te desgaja el corazón. Se adentra en ti, te sacude. Te intranquiliza, te desmorona. Habla de un fracaso social, de una deriva comunitaria. Los ancianos llaman a la teleasistencia para dialogar con alguien y sentirse acompañados. La soledad mata. «Yo simulo que vivo con otra persona, grabo en una grabadora mi propia voz diciéndome cosas y cuando llego a casa cojo la grabación y es como si alguien me saludara», relató una anciana gallega hace un par de años. Según cifras del CSIC de 2021, casi el 15% de los ancianos y el 30% de las ancianas viven solos en España. Un total de cinco millones. Jueces, bomberos y funerarios ven crecer sin remisión el fenómeno de los ancianos que mueren solos en sus casas sin asistencia. «Cada vez me pasa más, como juez de guardia, encontrarme con cadáveres de ancianos que llevan muchos días muertos, en avanzado estado de descomposición. No sé si está fallando la intervención social o los lazos familiares», denunció el magistrado valenciano Joaquim Bosch. Antes se les respetaba mediante la escucha, ahora se les silencia bajo la dictadura de la productividad. «Nadie escucha. Cada individuo se produce a sí mismo», dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. 30.000 japoneses mueren solos cada año. Se les llama «kodokushi». Pero no es un problema nipón. Es una situación que se da en cualquier ciudad. No es el país, es la cultura neoliberal.

El capitalismo aísla, emocionalmente, para desmovilizar. Desteje, desarma. Y, solos, morimos poco a poco. Acalla a los ancianos porque ya no los considera productivos. La soledad activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Poblamos hoy un mundo hiperconectado de personas solitarias. Una sociedad atomizada con miles de amigos digitales pero sin vecinos. Las burbujas de autoprotección y las cámaras de eco que se crean en las comunidades digitales (a través sobre todo de la redes sociales) sirven para escucharnos a nosotros mismos en las bocas de otros. Zona de confort. Los problemas offline silenciados a través del teléfono móvil y su ilusorio mundo idílico. Ha sustituido la comunidad que, hace décadas, engarzaba a las sociedades a través de vinculaciones en ocasiones mantenidas y edificadas durante toda la vida, caso de la iglesia, los partidos políticos o las agrupaciones de vecinos. Al trasladarse esas comunidades de afecto al teléfono móvil, apagarlo produce angustia. Perderlo, pavor. Una sociedad individualizada y sin bisagras. Pero la ansiedad de la soledad no desaparece con las comunidades imaginadas de protección creadas a nivel digital porque las redes son un generador de satisfacción enormemente volátil. Allí se crea una especie de comunidad de afecto pero no por las muestras de cariño y el amor sincero que protege ante las adversidades, sino por la inexistencia de discrepancias y obstáculos. Es más una protección por ausencia que por presencia. «Diga bon dia», promovió la Generalitat Valenciana allá por 1995. Por entonces, para promocionar el valenciano. No es menos necesario hoy por lo que hace a la lengua pero quizá tenga un nuevo sentido: fortalecer los lazos comunitarios, tejer relaciones sociales, protegernos mutuamente.