La Vall del riu Corb està integrada per una vintena de municipis que s’estenen entre les comarques de la Conca de Barberà i l’Urgell. Es tracta de pobles de dimensions reduïdes, carrers estrets i cases de pedra que alenen una profunda càrrega històrica. I un dels que més m’encisa és Vallfogona de Riucorb, on entre els anys 1606 i 1623 exercí com a capellà un dels millors escriptors del barroc: Francesc Vicent Garcia, més conegut com a Lo Rector de Vallfogona, de qui enguany celebrarem el 400 aniversari de la mort.

La riquesa que atresora la Vall del Corb no és sols natural i literària, sinó també gastronòmica, ja que s’hi elaboren productes alimentaris d’una gran qualitat, com ara formatge –us recomane encaridament el de l’Albió–, vi –no deixeu de tastar els de L’Olivera, de Vallbona de les Monges–, cervesa –ja us vaig parlar de la Matoll– i oli, que és del que voldria ocupar-me ara. Concretament, del que s’elabora a l’almàssera Camins de Verdor, ubicada al municipi de Belianes, que produeix un dels millors olis ecològics d’oliva arbequina. La història de Camins de Verdor es remunta al 2010, quan tres propietaris rurals de la zona –Martí Berguedà, Josep Maria Escribà i Josep Ramon Morera– decidiren crear un oli verge de qualitat superior que fora delicadament dolç i de perfil suau i fragant. I, sobretot, de caràcter genuí. M’ho explica l’amic Escribà, qui també destaca que, a meitat segle XIX –amb 1.200 habitants–, a Belianes es comptabilitzaven deu molins d’oli. I que la seua pretensió fou recollir l’experiència de tants anys i traslladar-la al segle XXI. En aquest sentit, cal assenyalar que, des de 1998, cada primer diumenge de desembre s’hi celebra la Festa de l’Oli. ¿Sabíeu que a banda del dolç, el salat, l’àcid i l’amarg existeix un cinqué sabor anomenat «umami» que fou identificat en 1908 per un científic japonés? Ho he descobert gràcies als responsables de Camins de Verdor, que elaboren un oli així anomenat que s’ha convertit en el seu producte estrella. De fet, sembla que molts valencians que visiten el monestir de Poblet no perden l’ocasió d’acostar-se fins a Belianes per a adquirir-lo. I és que quan la tradició, l’excel·lència i la innovació es donen la mà, el resultat pot arribar a destil·lar un regust certament extraordinari.