Esta societat és més individualista que mai. Volem viure sense que ens inspeccionen. No ens agrada que dotoregen en el nostre entorn. Tanmateix, en l’era actual, som les persones més controlades a causa de les noves tecnologies. A més, no podem negar que ens agrada mirar les persones del voltant. Per a la descripció d’eixe quefer, comptem amb una locució. Es tracta ‘de cap a peus’. L’expressió ens indica que s’ha fet una inspecció completa d’una persona. També podem pronunciar-la per a manifestar que hem recorregut un lloc de punta a punta.

Hui, amb el pas de temps, recorde amb nostàlgia com de xiquet ma mare em mirava ‘de cap a peus’ per a comprovar que anava prou abrigat. No he sigut mai fredolí. No obstant això, la vigilància ocular materna em feia augmentar les ganes d’anar poc tapat, encara que la jornada fora gelada. Em trobava més lliure, quan vestia a la meua manera malgrat que passara fred. Les mares, i concretament les mares valencianes com esmenta en algunes actuacions Eugeni Alemany, són patidores. Jo diria que també previsores. La meua ho era tant que recorde com algun dia, quan li deia de dinar a sa casa, a les huit de matí ja havia parat taula. Eixos detalls, i molts altres, no s’obliden mai. Quan passa tot i ja no estan, s’estimen intensament.

Estos dies s’ha mirat ‘de cap a peus’ la lletra musical que la cantant Shakira ha dedicat al seu exmarit. Normalment, no el que més es té en compte. De fet, aquelles que en són masclistes o discriminadores passen desapercebudes. En este cas, quan es canten les tristors privades d’una parella, pareix que sí que interessen. Hauríem de tindre més en compte el que s’ha de seguir ‘de cap a peus’ per a millorar el món.

Caldria preguntar-nos realment el que paga la pena mirar ’de cap a peus’ en la vida. Esta setmana m’ha ajudat a fer-ho el llibre que m’ha dedicat la professora i escriptora Laura Villalba Soriano titulat «Sentipensem?». Esta defensora de l’ecologia emocional oferix bones pautes per a inspeccionar-nos de punta a punta.

En definitiva, observem ‘de cap a dalt’. Està bé conéixer ben bé el que passa al nostre voltant. Tanmateix no mirem amb els ulls oberts el que tenim lluny, si els tenim tancats davant tot el que ens envolta.