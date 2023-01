A mi em passa com a Madina i també tinc un amic en el PP, M. Martí , a qui dedique aquesta columna, escrita a trenc d’alba, un dia ventós i fred. Estic, doncs, fotut pel mal temps, però sobre tot indignat pel que diré. Primer que res, però, explicaré que galleguitze el cognom de Feixóo, com abans feia amb Raxoi: perquè si presumeixen de gallecs els pertoca escriure en gallec els seus cognoms i no ho fan. Als gallecs els passa com a nosaltres, que també ens castellanitzaren els cognoms i els topònims. Jo, en venjança i sistemàticament, nacionalitze tots els cognoms i topònims que no siguen castellans i ho faré mentre l’Estat persistisca en la nostra espanyolització forçosa. Per cert, també ho vaig fer amb el cardenal Canyissars, que també li valencianitzí el cognom perquè no volia que es feren les misses en valencià. Qui la fa, la paga.

Què es pensava Feixóo que era pactar amb Vox? En pàraules catòliques, pactar amb Vox és com pactar amb Satanàs i ja se sap que a la gent que se ven al dimoni, aquest els cobra amb l’ànima. Com el dimoni no solta el mos tan fàcilment (supose que els padres espirituals els ho explicarien així) podem pensar que els populars tenen l’ànima hipotecada al dimoni, mitjançant Vox. Els populars, que volen ser tan cristians, el dimoni no els deixa; volen disfressar-se de demòcrates i Vox els deixa en porreta; volen recuperar el govern de l’Estat i les enquestes no els ho asseguren. En definitiva, els populars s’emparen dels voxistes, i la caguen. I tampoc s`han d’estranyar que els voxistes els obliguen a fer el que ells volen. Aquests actuen com els fatxes de Trump, Bolsonaro, Orbán... La diferència és que mentre als països americans volen imposar-se rebentant les eleccions, ací els voxistes tenen una altra estratègia: entrar en les institucions, forçant o incomplint les lleis des de dins, com féu Hitler. L’objectiu de tots és acabar amb les democràcies i implantar dictadures d’extrema dreta, mantenint ben ferrada la gent, corrompent cervellets joves, caçadors i toreros energúmens, gent de missa major i polítics fracassats... Amb aquesta amalgama faran per arribar al gran caos. Feixóo no ho sap, o no vol saber-ho, però està posant-se la corda al coll. Amic M. Martí, no caigues en la trampa i fuig, perquè així no arribareu a la Moncloa, t’ho profetitze.