Fa temps Raimon deia a una de les seues cançons allò de «quan creus que ja s’acaba torna a començar», era un crit contra el franquisme que mai semblava arribar al final. També avui podríem, de nou, llençar el crit raimonià perquè quan semblava que la ideologia franquista havia acabat ha tornat a començar de la mà d’un partit que defensa el retrocés dels drets que amb una lluita «llarga i constant», torne a citar al cantant de Xàtiva hem anat aconseguint. Aquest dies està parlant-se de l’acord entre PP i Vox a Castellà-Lleó per obligar les dones que vulguin avortar a escoltar el llatits del cor del fetus i veure una imatge fetal en quatre dimensions. No sé finalment com quedarà aquesta bestiesa per fer xantatge a les dones, però l’extrema dreta ha pujat un esglaó més en l’escala que mena al poder.

Però avui vull parlar d’altre tema que des del govern de l’Estat es vol donar per acabat, es tracta del que des de Madrid, i altres punts d’Espanya, anomenen el «problema català». Pedro Sánchez i alguns dels seus ministres ja han cantat les absoltes al «procés», han proclamat que ells, sempre hi ha uns ells, han acabat amb la falta de convivència a Catalunya, i, amb la reforma del Codi Penal i la desaparició com delicte de la sedició, han dictaminat que el «problema català» està mort i ben soterrat. I per certificar aquesta metaforica mort Sánchez ha convocat una cimera franco-espanyola a Barcelona. Senyor Sánchez, «los muertos que vos matáis gozan de buena salud» i las discrepancias con Catalunya segueixen amb les llances alçades en mans de ses senyories del Tribunal Suprem.

El magistrat Llarena ha rebut la derogació de la pena de sedició com una patada allà on més mal fa. Gairebé cinc anys lluitant per la caça i captura de Puigdemont no poden tancar-se amb una derrota, això crec que deu haver pensat sa senyoria, a qui, fins ara, les euroordres sempre li han estat tombades pels seus col·legues de diversos tribunals europeus. Puigdemont es l’elefant blanc del safari personal del magistrat Llarena i no se li pot escapar sa i estalvi. El magistrat, dijous dia 12, va dictar un auto que, a judici d’experts judicials, com el Catedràtic de Dret Penal Joan Queralt, no deixa les coses clares perquè vol demanar l’extradició del president Puigdemont acusant-lo de malversació agreujada, però no ha existit l’ànim de lucre que exigeix la modificació del Codi Penal. Quan ja pensava que havia acabat la prevalencia dels jutges sobre els poders executius i legislatiu tinc la impressió que tornem a començar on érem abans.

Altre que deu pensar el mateix, i veu com els seus maldecaps tornen a començar és Pedro Sánchez, perfecte nedador entre dues aigües, que vol acontentar tiris i troians amb les seues maneres d’actuar. Amb la reforma del Codi Penal ha acontentat ERC però ha irritat la dreta extrema i l’extrema dreta i també a alguns dels seus com l’aragonés Lambán i el castellà-manxec Emiliano García-Page. Per callar les crítiques a la modificació del Codi Penal i salvar els vots des de Moncloa, començant per Sánchez, donen com a bones les posibles interpretacions dels jutges en la línia de Llarena. Recordem que Sànchez durant una campanya electoral en 2019 va prometre dur a Espanya a Puigdemont per ser jutjat. Encara és una promesa incumplida.

Però malgrat els seus desitjos de finiquitar l’independentisme Sánchez, que pensava ser ja en el temps en que tot s’acaba, veu com tot torna a començar. Els jutges interpreten la llei anant més enllà dels legisladors, no com ell esperava, i els catalans independentistes no han perdut les ànsies de poder decidir democràticament el seu paper com a nació. El problema no es Catalunya, el problema el té Madrid.