¡Jo, qué tele!

El primer televisor que hubo en casa fue un Philips que les tocó a mis padres en un sorteo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Hasta entonces, teníamos un aparato de radio. No me acuerdo de qué marca. Puede que fuera Telefunken. Por la tarde venían las vecinas a escuchar Ama Rosa. La magia de la radio. Antes sólo teníamos las voces que hacían posible esa magia. Las caras de esas voces no las conocíamos. Ahora los programas radiofónicos salen también por la tele. Se graban mientras se hacen en directo. Aquellas voces de la radio. Como si vinieran del teatro. Te envolvían como en una nube. Bajabas de la nube cuando llegaban las dos y media de la tarde y las diez de la noche y empezaba a sonar la música del ‘parte’. Las noticias del Régimen. Como el NO-DO en los cines, pero en la radio. El de las noches daba miedo. Al final sonaba un cornetín militar y una voz gritaba: «¡Gloriosos caídos por Dios y por España: Presentes! ¡Viva Franco! ¡Viva España!». Y te ibas a la cama a toda mecha para que no te obligaran a desfilar aunque fuera con escopetas de madera. Ya ven que el protagonista principal y casi único era Franco. Normal. Un empacho indigesto. Sobre todo para alguna gente. Para otra gente era un crack. Como Pelé o Di Stéfano pero en dictador. Lo que estoy contando suena a chino ahora mismo, a gruñido de dinosaurio, a las maracas de Machín. Ojalá fuera un cuento chino. Pero no lo es. Aún hoy esos fans existen, como si siguieran viviendo en los arrebatos patrióticos del NO-DO o el ‘parte’ de la radio. El tiempo nunca se borra del todo. Hay astillas de ese tiempo, como las de las cañas junto al río, que provocan violentamente el nacimiento de plantas invasivas. Las televisiones son un vivero donde crecen casi sin excepción esas plantas invasivas.

Las redes sociales se han convertido también en abono para esas invasiones de gases tóxicos. No me muevo por ellas. No me explico de dónde sacan el tiempo quienes prácticamente viven en las redes. Twitter. Facebook. Instagram. Yo qué sé. Si no estás ahí, es como si no existieras. Yo no estoy ahí. Y existo. Es verdad que las redes son toxicidad de primera clase. Sin embargo, la televisión no le anda lejos. Ya sé que los más jóvenes la ven poco. O nada. Pero sigue siendo -cada vez más- el alimento que nos convierte en robots sin voluntad propia. Nos atonta. La veo poco. Casi nada. Unos minutos de los informativos al mediodía y por la noche. De vez en cuando hago un maratón y me paseo por la pantalla con el desayuno, la comida y la cena. Y sobrevivo de milagro. En alguno de esos maratones, no paso del desayuno. Hace mucho, estaba un rato en la Sexta con García Ferreras, que nos metía en vena a la extrema derecha con el sacacorchos del periodismo cloaca. Con Ana Rosa Quintana nunca pasé de medio minuto. Repelús total. Publicó un libro y resulta que no lo había escrito ella. Eso no hundió su fama, sino todo lo contrario. Este país es una castaña. En el maratón televisivo de estos días me centré en Antena 3. El desayuno me lo amarga una mujer que se llama Susana Griso. No la conocía. Droga dura. Cayetana Álvarez de Toledo no le llega al tobillo. Asusta. Mucha caspa en la tertulia. Como Arévalo y Bertín Osborne, pero como si se lo tomaran en serio. Por la noche casi es peor. Un tipo llamado Vicente Vallés. A éste lo conocía de oídas. Así como en TVE Urdaci era un chiste total, el tal Vallés -que copia del modelo- se cree que es el auténtico descubridor del Watergate y no, como siempre hemos pensado, Bob Woodward y Carl Bernstein. Cuando se despide, al final del informativo, temo que de repente suene el cornetín militar y una voz de ultratumba repita los vivas a Franco, a España y a los Caídos por Dios y por España. Nunca he visto El Hormiguero, pero me fío de quien me lo cuenta y procuro ponerme a cubierto de su expansiva onda de detritus.

No sé qué habrá sido de aquel televisor Philips que nos tocó en una rifa. Igual está en algún museo de objetos volantes no identificados. Por cierto, era en color. Muy lejos, en un pasado inalcanzable por los recuerdos, están ya Ama Rosa y las tardes radiofónicas de entrañable vecindad a prueba de lágrimas. No vago por las redes como si viviera en una de las fantásticas novelas de mi querido George H. White y sus naves espaciales. Tampoco veo la tele. Después de uno de esos escasos maratones televisivos que les he contado este domingo, necesito una cura de desintoxicación que ríanse ustedes de las que cada año se montan Mick Jagger y Keith Richards para seguir siendo los mismos que cantaban «Lady Jane» o «Satisfaction» en sus tiempos gloriosos. Eso es imposible y lo sabemos. No diría lo mismo del cornetín que sonaba al final del ‘parte’ radiofónico y que gente como Vallés, Griso y Pablo Motos tienen a punto para pegarnos el susto de nuestra vida. ¡Jo, qué tele!