Ni suc ni bruc o xino xano

Vaig pel carril bici i els patinets passen a tota castanya. M’avancen nerviosos, esquivant-me, com vespes inquietes. La meua velocitat xino-xano els resulta insultant i més quan m’ature davant d’un semàfor vermell: aleshores, fan una ziga-zaga acrobàtica i em boten, a mi i al semàfor. Em quede veient-los allunyar-se, amb la llumeneta roja de darrere, que parpelleja. He de confessar que m’he convertit en un patinòfob. Alguns fan sonar aquella campaneta tan odiosa quan m’avancen. Com dient, alerta que passe! He descobert que aquella campaneta odiosa és la manifestació més fidedigna del seu jo, el seu to de veu més autèntic. De vegades, els conteste amb el meu timbre rovellat, però, com és natural, no em fan ni cas, la seua velocitat és d’allò més presumptuosa. Aldous Huxley va deixar escrit que l’únic plaer modern era el de la velocitat, que la resta ja existia en els temps històrics immemorials. Podria ser. I jo ara també podria dir, parafrasejant Huxley, que l’únic plaer modern contemporani és la velocitat del patinet. Almenys per la cara que posen els patinadors, d’arrogant indiferència, mentre senten l’embat del motor sota els seus peus, i aquell xissssss que fa l’artefacte quan roda sobre l’asfalt.

El carril bici sols hauria d’acceptar bicicletes, pense tot seguit. Si poguera expulsaria tots els patinets, sense excepció. El carril bici és una gran conquesta dels ciclistes ara mig perduda sota l’allau de patinadors voraços. Mentre pedalege, arribe a aquestes conclusions, i pense en tots aquells joves que van en patinet elèctric quan podrien anar en bicicleta, i així ser una mica més sostenibles. Darrerament, també he descobert una correlació positiva entre l’edat i l’ús dels patinets, i com els més joves porten patinet, i com els més vells anem en bicicleta. En realitat, els ciclistes som una espècie en perill d’extinció, amb uns usuaris cada vegada més i més envellits.

Però no m’estranya. L’altre dia vaig anar a una presentació d’un llibre i jo era el més jove. Els joves no van mai a presentacions de llibres, pense mentre pedalege. Com més velocitat, menys lectura, l’equació és clara, i sempre ha estat així. Arribarà un dia que ja no quedarà gent que vaja en bicicleta com també arribarà un dia que ja no hi haja gent que vaja a les presentacions de llibres. Estarà l’autor i ningú més. De vegades, ja passa això, i hi ha hagut presentacions que hi havia més gent entre els presentadors que entre el públic. No cal que us diga que allò m’inquieta, l’edat del públic que acudeix a les presentacions, i admire l’esforç descomunal que fan algunes d’aquelles persones provectes per sentir les paraules d’un autor estimat. Mentre pedalege rumie aquestes qüestions, i se’m fa evident la relació de l’ús del patinet i l’abandonament de la lectura, i com els patinadors són, en definitiva, uns ganduls.

Però les coses són així, i per això hi ha editorials valencianes, que fan una tasca encomiable, que han de tancar, perquè no venen prou llibres. I per això hi ha llibreries que també han de tancar, perquè la joventut ja no compra llibres, sols va en patinet, per dir-ho així. Anar en patinet implica exactament el contrari a anar en bicicleta, ja m’enteneu, són dues filosofies completament distintes, immiscibles, com l’oli i l’aigua. Pobre de mi, pense mentre pedalege. Potser pedalejar és un símptoma de la meua edat, i del meu caràcter de ciutadà fracassat. Mire altres ciclistes i intente esbrinar si són així, com jo, somiatruites ressentits. Potser si em passara al patinet seria més feliç. Potser, fins i tot, rejoveniria. Potser seria algú sense suc ni bruc, però, comtat i debatut, quina falta fa tindre alguna substància? M’integraria de seguida.