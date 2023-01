Afinales del verano pasado mis compañeras de Podem València, encabezadas por Chelo Poveda, me plantearon una situación preocupante que yo misma vivo como vecina de València y a continuación me plantearon un reto. Un nuevo reto lleno de dificultades pero ilusionante, otro reto en mi vida, un reto crucial.

La situación preocupante la sufre la ciudad de València. Seré directa: nuestra ciudad está atravesada por varias fracturas y pese a algunos avances que ha podido hacer el actual gobierno municipal, estas fracturas no se están afrontando y no parece que lo vayan a hacer más allá de eslóganes propios de campañas electorales. Chelo Poveda me habló de la degradación de los barrios, el vecindario de Fontsanta lo pone de manifiesto cuando nos enseña que en su barrio no se podan los árboles o no hay suficiente alumbrado. La degradación de los barrios humildes de la ciudad que provocó el mal gobierno de décadas del PP todavía lo podemos sentir 8 años después pese a un gobierno progresista: hay cosas que debieron hacerse y no se han hecho.

También me hablaron de una terrible desconexión entre la institución y la gente, de que no se visitan los barrios y de que no se escucha a las asociaciones: lo he podido comprobar en Zaidia, en su lucha contra un macro hotel en un patio de luces. Solo les han escuchado cuando la tensión ya era insostenible y ya cerca de elecciones. Lo hemos podido comprobar también con el conflicto de la Banda Municipal de València, que no solo es su música sino también sus profesionales, a los que no se les cuida como merecen pese a ser punta de lanza de nuestra cultura.

Me hablaron también de la desigualdad por código postal. El código postal te permite una vida mejor y más larga si vives en un barrio rico y, en contraposición, que la vida es peor y más corta en un barrio degradado. No envejece igual una abogada que trabaja en Colón y vive en un chalet de Blasco Ibáñez que una limpiadora o que un albañil.

Me hablaron también de que las ciudades y los municipios no están bien representados en nuestro país. Se habla mucho de las Comunidades Autónomas y del Estado central y poco de qué papel juega lo local en nuestra sociedad. Parece que se olvida que las instituciones municipales también forman parte del Estado y, de hecho, la local es la Administración más cerca de la ciudadanía.

Tenemos una serie de alcaldías más preocupadas por las luces de navidad, por las capitalidades europeas y por combatir el “comunismo” que en poner los servicios públicos y los derechos de la gente en el centro.

Y después de contarme esto me plantearon el reto: liderar la candidatura de Podem al Ayuntamiento de València.

No hizo falta que insistieran mucho, tenían buenas razones y en lo autonómico estamos muy bien representadas con Héctor Illueca. València necesita un impulso para hacer una ciudad más habitable, más verde, con más y mejores espacios, con menos contaminación, con aceras transitables, con bancos para sentarse y un largo etcétera de intervenciones necesarias. Una ciudad que escuche a sus vecinos y vecinas. Un impulso para una ciudad mucho más justa, que reparta las inversiones por los barrios y que invierta más donde más se necesite. València no puede ser un escaparate turístico y unos barrios sin centro de salud, centro de día, con empleos precarios o vaciados de servicios básicos como comercios o sucursales bancarias. Un impulso para una València que ponga en el mapa los grandes debates, que es necesaria mucha más política de vivienda municipal y que la protección de nuestras playas frente a un puerto depredador no puede decidirse en Madrid ni en un club de propietarios de navieras.

Cada cual vive la ciudad a su manera: mujeres, hombres, valencianas, migrantes, gente joven, gente mayor, gente del centro de la ciudad, gente de los barrios periféricos. Pero en todas hay algo común, y es que nos merecemos una València para vivirla. Para eso, la fuerza que hemos demostrado en favor de la gente es decisiva. Lo demostramos en todos los gobiernos en los que está Podemos y sabemos que esto es necesario en nuestra ciudad.

Tenemos un doble objetivo: evitar que vuelvan las derechas al gobierno municipal y garantizar un nuevo gobierno progresista que sea mucho más valiente para abordar los problemas de los vecinos.

Todavía sufrimos las heridas que dejó el PP en los barrios. No queremos que vuelva a gobernar el PP, aun menos junto a la ultraderecha. No olvidamos las décadas oscuras del PP. Pero València quiere más. La autocomplacencia nunca es buena consejera para los gobiernos progresistas. Toca ser honestos y con mucha humildad reconocer que al Ayuntamiento le ha faltado Podem.

Podem va a ser la fuerza decisiva. La fuerza decisiva para garantizar un gobierno progresista y evitar que vuelvan las derechas. Pero también la fuerza decisiva y valiente para garantizar una ciudad para sus vecinos y vecinas.

Es impostergable darle un nuevo aire a nuestra ciudad, para ello Podem València es decisivo, para ello, tú serás decisivo.