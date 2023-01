Corria el año 1991 cuando conocí a Nassio en su estudio de la calle de Bany els Pavesos y conocí su obra. Me enamoré de su obra al instante y me enseñó lo importante que era el arte para el. Me dijo: «todo lo que le des al arte, el arte te lo devolverá», y es verdad, publique mi primer articulo sobre su trabajo y la obra que tenia en aquel pequeño estudio, el busto del general Rojo, y otras cosmoistas. Le conocí a el y era todo genio y fuerza para pensar, escribir y trabajar. En aquel artículo, éramos los dos y el arte. Proseguimos nuestra amistad y trabajé con él y para él en multitud de obras suyas, como critica de arte, escritora y siendo su jefa de prensa, particularmente y mi trabajo fue incansable pero exacto y preciso y necesario por la importancia de sus obras y la relevancia que tenían que tener en los medios de comunicación.

Nassio era «el gran Nassio» y fuerte como nadie, con un genio atronador que asustaba y distanciaba pero muy dialogador y profesor de todo lo suyo con quien hablaba, muy culto y muy especial. Nada tenia que ver su personalidad como hombre con su trabajo como escultor. Decía que era republicano y la monarquía española fue representada sublime por él, tanto Don Juan de Borbón como el Rey Don Juan Carlos. Escribió poemas a Dolores Ibarruri pero le gustaba el lujo y el placer, y amaba el arte como ninguno. Toda su vida era la escultura y la pintura y así hasta morir, dejo un legado impresionante en Estados Unidos y toda España y València se lo agradeció con honores justos y premios merecidos. Su corazón era de bronce y hierro corten, duro, fuerte, y muy geométrico, era como su obra, su pensamiento y su vida. Solo trabajo que para el arte y solo le importaba el arte y su obra. Aporto novedad y originalidad y también se adelantó en la modernidad. Era un vanguardista académico. Su escultura era la mejor, su pintura la mejor y nada que envidiar a los históricos del arte del mundo. No he conocido mejor escultor y pintor contemporáneo que Nassio, dentro de la modernidad y su estilo y su mensaje y objetivo en cada obra y en casa escrito y pintura. Era matemático en todo, geométrico en todo, grandioso en todo y magnificente en todo. Su obra es referente en calidad, prestigio, perfección y en brutalidad exponente del mundo del arte del siglo XX. Nassio era pasión por el arte, por nada mas y se lo dio todo al arte, lo mejor de su obra y de el mismo. Era incansable trabajador y muy creativo, original y persuasivo. Su arte está en todos los museos valencianos que debe de estar y toda España tiene un referente en el. Si la conocemos y estudiamos, Nassio es el gran Nassio para siempre en todos los sitios donde haya obra suya y en los que lo conocimos «un profesor». Enseñaba siempre y vivió para su trabajo nada mas. El mejor recuerdo que tengo es haber compartido sus éxitos en València y tener obra suya en mi vida para siempre. Nassio murió acompañado de su obra, la que tanto amo y a la única que valoro sobre todo en su vida. Aquí este in memoriam en su honor y recuerdo para todos y agradecimiento a los ocho años en que estuvimos unidos por el arte y para el arte en nuestra vidas. La historia del arte también debe de llamarle el gran Nassio y yo se lo dedico ahora para que conste en ella.