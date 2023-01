El machismo nunca puede ser un sainete

Expectación máxima ante la presentación del próximo candidato a la delegación de Cementerios en la lista municipal de los antiguos jóvenes militantes. Luego se quejan de la comparación entre política y teatro, pero han derivado tanto en un sainete, ese género dramático muy nuestro (Escalante, Palanca o Bernat i Baldoví) que provoca la risa fácil con exageradas burlas de la cotidianidad. Entre trampantojos de primarias y concurso de talentos lejos queda aquel paripé de asamblea de afiliados con orden del día, votación y demás cosas viejunas como la ratificación de la dirección. La democracia interna ahora es la asistencia a una platea para una instantánea que responde al clásico de los Marx, «estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros». Tampoco es cuestión de que organicen una sesión sobre las reflexiones de Macron a Cercas, aunque ahí había mucha ideología, alguna discutible, como todas.

Da igual, porque el estudio sobre las nuevas masculinidades del Centro Reina Sofía de la Fundación Fad Juventud revela una foto fija más actual, con una conclusión para pocas risas, pues uno de cada tres hombres jóvenes valencianos recela del feminismo, que además considera que es una doctrina perjudicial para sus intereses masculinos. Es decir, un tercio de valencianos entre 15 a 29 años se declara abiertamente machista. Aún hay más, pues uno de cada dos, la mitad, creen que los hombres están desprotegidos ante las denuncias falsas por violencia de género y el 25 % de ellos y ellas piensan que el feminismo no es necesario porque ya hay igualdad entre hombres y mujeres. Unas cifras que invitan a una atención serena y firme.

Beatriz Martín, directora de Fad Juventud y María Such, directora general del Institut Valencià de la Dona presentaron ese preocupante informe hace tan solo seis días, los mismos que espero una reacción que interprete nuestro fracaso colectivo. Eso significa que se han malogrado algunos modelos, empezando por el educativo, porque si hay tantos jóvenes declaradamente machistas, algo no se está haciendo bien en las aulas, donde se supone que los valores de la igualdad están por encima de todo, o eso creíamos. Después hay que poner en solfa toda la cadena familiar y social, donde algunos ilusos pensábamos superados algunos patrones del siglo pasado, pero que las redes sociales no solo han actualizado, sino que los han multiplicado por mil. Las encuestas de ese trabajo sociológico se realizaron durante el mes de mayo del año pasado, y como resalta Beatriz Martín, está creciendo el negacionismo de la violencia de género en la juventud, con los cuerpos de las asesinadas bien presentes. Por tanto, con esos datos, la mitad de los nuevos votantes optaran por el único partido abiertamente machista y homófobo.

Mientras tanto, los líderes de las opciones progresistas siguen de fiesta, mirándose el ombligo, muy fuera de la realidad, y proclamando la victoria del multiculturalismo transgénero, cuando la estadística dice exactamente todo lo contrario. Ir a la guerra cultural, como se ha ido, suponía muchos riesgos, pero el más arriesgado era caer derrotado a la primera. Y ese trabajo indica que no se puede combatir el machismo con sainetes.