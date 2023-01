Convindran amb mi, benvolguts lectors i lectores, que el títol d’aquest article ja és, de bestreta, una mica singular, o si més no, causa una certa perplexitat ajuntar l’adjectiu irregular a una xiqueta. Com pot estar una xiqueta en situació irregular? Com és possible això? Ho és, veritablement, i el cas ha estat contat pel periodista Gonzalo Sánchez en les pàgines d’aquest mateix periòdic. Li diuen Maria, segons informa el redactor, viu a València amb el pare i la mare, té onze anys i està empadronada i escolaritzada a la ciutat quasi des que va nàixer.

El cas és tan insidiós que ha sigut el mateix Defensor del Poble qui ha hagut d’intercedir per a reclamar sentit comú i trellat al Ministeri de Migracions. Com se sol dir, no ha sigut la primera ni serà l’última. El pare, Morad, porta vint anys treballant a València legalment. Maria, filla d’Oumaina, tenia set mesos quan va arribar a la capital del Túria. El pare i la mare tenen residència legal. És, per tant, una xiqueta totalment integrada en la cultura valenciana i espanyola a tots els efectes. Ara bé, això sí, ha tingut la mala sort de topar amb una oficina d’estrangeria que, segons relata el periodista, ha denegat una vegada i una altra també la sol·licitud per a regularitzar la seua situació legal per diferents qüestions formals. Serà allò que els brins del pi no deixen veure el paisatge? En quina ment mitjanament equilibrada pot cabre aquest despropòsit?

Desconec l’abast de les qüestions formals, i fins i tot hem de reconéixer que la llei és la llei per a tots i totes i cal complir amb els procediments administratius, haurem de respectar al funcionariat perquè sovint són caps de turc del sistema per molts motius. Però atenció, el cas sembla francament insidiós i demostra que el sistema fa aigua per tots els costats: com poden tenir una xiqueta d’onze anys que porta quasi tota la vida vivint ací en situació irregular? El mateix Defensor del Poble s’ha implicat en el conflicte i ha defensat l’interés superior de la menor davant els entrebancs administratius. En quin món vivim? Fa molta nosa sentir als polítics barbollar paraules de protecció als menors i que, finalment, entropessem amb casos com el de Maria. El seu llenguatge és la correcció política, són molt hipòcrites quan cal, però en casos com el de Maria han de demostrar que la solidaritat, l’empatia i la protecció al menor han d’anar per davant de tot, però de veritat, més enllà de la impostura i la verborrea de les declaracions públiques.

Recorde ara un conte de Frank Kafka titulat Davant la llei, d’aquells primerencs que va publicar a la revista Hiperyon el 1909. Un camperol es presenta davant un guardià i li diu que li permeta entrar dins de la llei. Però el guardià li diu que no el pot deixar entrar, que l’entrada està plena de guardians com ell o pitjors. El camperol mai no haguera pogut imaginar tantes dificultats per a entrar en la llei, que hauria de ser accessible i igual per a tots. Al capdavall, passats els anys, el guardià troba que el camperol està a punt de morir i li diu a l’oïda amb veu tronadora: aquesta entrada era únicament per a tu, ara vaig a tancar-la.

La moralitat de la història resta ben clara: la llei és allò que alhora que ens inclou ens exclou. Ens exclou perquè mai no hem pogut entrar i ens inclou perquè hipotèticament estava destinada per a nosaltres. Ens solidaritzem amb els infants de la guerra d’Ucraïna, o amb els que pateixen les guerres i les injustícies d’arreu del món, que en són moltíssims, malauradament, però ara i ací, a casa nostra, tenim una xiqueta, de nom Maria, d’onze anys, que viu a València des que té set mesos, que no és igual que els altres xiquets i xiquetes des del punt de vista legal perquè l’oficina d’estrangeria corresponent de València troba defectes formals en els requisits de la sol·licitud. Per favor, exigim una mica de trellat, els responsables o les responsables actuarien igual si fora la filla o tingueren llaços familiars o resoldrien de seguida el problema formal.