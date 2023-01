Hem perdut el costum de mirar, ara que veiem més que mai. Els mitjans de comunicació ens aproximen a punts que mai coneixerem. Però, ens passa tot massa desapercebut. Difícilment deixem la vista parada per res. No tenim en compte que una mirada intensa pot comunicar molts sentiments. En eixe cas, i en uns altres, pot emprar-se locució ‘de fit a fit’. L’expressió significa que una persona mira amb la vista fixa.

Trobe que gran part de la realitat que vivim caldria mirar-la ‘de fit a fit’, per a dissuadir-la i desintegrar-la. Tanmateix, preferim mostrar la nostra oposició marxant de les situacions dolentes. Ens resulta més còmode o creiem que així manifestem millor el rebuig. El cas de la recent presència en les Corts del candidat de Vox a la Generalitat ens ha de fer pensar. Allunyar-se de maltractadors o exmaltractadors, encara que no siga una estratègia dolenta, no sempre és la millor manera d’oposar-se a ells. Mirar ‘de fit a fit’ a persones violentes o feridores és una bona actitud perquè no s’apoderen de la societat.

Este cap de setmana estiguí dinant amb companys i companyes que van estudiar amb mi la carrera universitària. Ens llicenciàrem ja fa 32 anys. Intentava mirar a totes i a tots ‘de fit a fit’ per a arribar a entendre perquè encara continuem reunint-nos. He arribat a la conclusió que la causa és que tenim en comú inquietuds i valors. Crec que el fet de mirar ‘de fit a fit’ a mestres com a Marc Baldó i a uns altres hui ens continua unint.

Una de les últimes escenes que he mirat ‘de fit a fit’ és la tertúlia d’À Punt amb la política Sandra Gómez. He detingut la imatge del vídeo en el moment en el qual parlava sobre la fallera major. M’ha costat entendre part del que opinava. Hem de pensar si resulta especialment positiu que siga eixe espai on la dona tinga la màxima visibilitat honorífica. Em pregunte si la situació ajuda a consolidar una societat d’iguals. No tots els protagonismes són bons. La dona també ha sigut, durant molts anys, protagonista en les faenes domèstiques i sortosament s’està superant eixa realitat.

En definitiva, mirem més intensament i amb deteniment la vida. Si podem fer-ho algunes voltes ‘de fit a fit’, millor. Una mirada sempre és un espill de sentiments.