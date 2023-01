Acabí la carrera un divendres, 1 de juliol de 1988, amb l’examen de Comentari de Textos. Recorde molt bé la data, tant com el professor de l’assignatura; un dels que més em va motivar i al qual vaig manifestar la meua estima i agraïment en les ocasions gojoses que vaig tindre d’escoltar les seues reflexions. La setmana passada començava amb la notícia trista del traspàs de Vicent Salvador, un home bo que va compartir amb generositat la seua saviesa i mirada còmplice cap a la llengua i sobretot la literatura. Entre els molts missatges que circulaven per les xarxes, una gran quantitat era de gent que havia sigut alumna seua; deixebles agraïts a qui els havia mostrat el text literari no com un exercici d’erudició o d’esforç sinó com una font de coneixement i de plaer.

La setmana acabava amb el nomenament de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant, a l’escriptor, traductor i professor, Joan Francesc Mira. El mestre Mira, amb qui tinc la sort de col·laborar en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, reservà el discurs d’agraïment a recordar la missió de la universitat: «la dedicació al discurs racional sotmés a regles de mètode, i el distanciament de les temptacions ocultistes, paracientífiques, màgiques i allunyades de la raó discursiva» i el paper protagonista dels estudiants, amb una «funció intermediària entre la ciència i el coneixement d’un costat i la societat de l’altre». Les meues reflexions sobre el món de l’educació són discretes. Poca cosa puc asseverar, més enllà d’allò que observe de segona mà o sent en el debat públic constant sobre la crisi del model d’ensenyament. Alumnes desmotivats, professors que es veuen obligats a aprovar i currículums pensats en destreses i habilitats més que no en coneixements i crítica. Posar el focus de l’aprenentatge sobre qui aprén no hauria de ser un fet qüestionable; en canvi, de l’alumne i l’alumna —la quantitat de dones en estudis superiors és una realitat que encara no està prou ben valorada— només se’n destaca la peresa i l’escassa tolerància a la frustració. Unes debilitats, d’altra banda, més imputables als adults que, en tot cas, els hem malcriats. Oblidem que els bons mestres tracten els seus alumnes com a adults, esperonant en ells el dubte crític, allò que ens pot assegurar la pervivència com a societat.