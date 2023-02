El Museo de Bellas Artes de València como objetivo

El Museo de Bellas Artes de València es un tema de todos los valencianos, pero atañe a Cultura su responsabilidad y los que hemos trabajado en él conocemos su problemática desde tiempos antiguos, desde su nacimiento y consolidación, el museo es un objetivo de controversia y de polémica y así también de «colocación» y perjuicio de mucha gente. Alberga la colección de la Real Academia, las consecuencias de desamortizaciones y las donaciones de particulares y compras del museo. Necesita, pues un presupuesto acorde a sus necesidades y una conservación escrupulosa del mismo y de sus colecciones, también una concienciación ciudadana de orgullo y respeto y admiración. Debe de dejar de ser «objetivo» y ser motivo de «admiración» de todo el mundo.

Los gestores políticos deben de concederle los mejores especialistas en arte, catedráticos, en su gestión y patronazgo y los presupuestos adecuados a lo que es, «la segunda pinacoteca de España», también el personal cualificado en todo su ámbito de gestión y por supuesto, todas las condiciones favorables que precisa para avanzar en sus colecciones y su exposición y conservación. El Museo de Bellas Artes de València debe de dejar de ser un objetivo «político de colocación» y ser un objetivo de consenso político en su favor. Todas las entidades responsables del mismo tienen que mirar por su futuro y ampliación, por su mejora y dotación de todo aquello que precise y de todo el personal, más cualificado para el trabajo en el mismo, su cuidado y su respeto y su avance en el panorama cultural valenciano y español y mundial. Se tienen que favorecer las donaciones y compra de colecciones particulares, la ampliación de sus espacios expositivos y dotar de personal catedrático en todos los puestos de su gestión, de todas las universidades españolas y de la valenciana en especial, que siempre estará a su lado, llevando a sus alumnados y trabajando por un museo mejor. Pero también somos objetivos los que hemos trabajado en él, y todo su personal adscrito, somos víctimas del mal de nuestra sociedad, no dejándonos volver a él, atacando a los miembros del patronato y comités científicos y vulnerando nuestros derechos en relación con el mismo. No se puede seguir siendo objetivo sino avanzar todos con él. Huelga decir, que muy poca gente que opina del Museo de Bellas Artes de València ha trabajado en él, estudiado sus colecciones, conociendo su inmueble e historia y conociéndolo, pero se hace daño desde el ámbito no cultural creándose controversias políticas y perjudicándolo a nivel nacional, también se le hace daño desde el ámbito cultural, no apostando por el mismo, como segunda pinacoteca nacional y ayudando y arrimando el hombro por él. El Museo de Bellas Artes de València «somos todos» los que lo conocemos, visitamos, le ayudamos o trabajamos en él. Todos somos parte de su historia y de su vida, y todos debemos aportar «nuestro granito de arena» para su reconocimiento nacional e internacional. Muchos hemos sufrido las malas relaciones con instituciones, la competencia y el perjuicio al museo. Sigue la sociedad sin aportar el positivismo y ayuda que precisa y sigue la sociedad opinando «sin saber ni conocer», desde todos los ámbitos de fuera de la cultura y la política. Mi deseo es que sea reconocido como «segunda pinacoteca nacional» en todos los sectores de nuestra sociedad y para ello, precisa el «trabajo» de todos y decir «si al Museo de BB. AA. de València».