Oliendo el denso tufillo preelectoral de estos días, uno piensa que casi habría que declarar una campaña de tres meses (o cuatro) y dejar los gobiernos en manos de los altos funcionarios durante ese periodo. Pero a continuación, uno piensa que si eso fuera así, las precampañas empezarían seis meses antes y, con el tiempo, todo sería campaña, que no es algo muy diferente a lo de ahora, la verdad, porque como se mezcla ambiente de generales con el de autonómicas de aquí o de acullá y luego con europeas y más tarde con municipales y otras comunidades, el clima electoral es casi el único en política en España. No está ni bien ni mal, si no fuera porque campaña es sinónimo de guerra política abierta y de imposibilidad de acuerdos. Al menos, aquí.

Si nos dejamos de distopías y salimos a la calle, lo que aparece es poco gratificante, que tampoco es una novedad, solo que es tan reincidente que duele. Ver a PP y PSOE tirarse casos de corrupción a la cabeza es meternos a todos en el barro gratuitamente. Y los valencianos se merecen algo más que vivir perpetuamente en un estado de presunta corrupción. Y eso es lo que resulta de una mañana en la que unos (el PP), para enfangar la imagen de Ximo Puig, piden comisiones de investigación en el Senado sobre un caso que incluso afecta a ellos y tiene en su centro al círculo que envolvía a la redimida Rita Barberá, y otros (el PSPV) se dedican en comparecencia de prensa a repartir motes graciosos (presuntamente) a dirigentes actuales del PP valenciano a tenor de su vinculación pasada con casos varios de corruptelas. No sé a quién beneficia más esta estrategia, porque el medidor de fango lo tengo averiado (ellos sabrán), pero creo que lo realmente malo es que nos perjudica a todos. Básicamente, porque no creo que represente a la ciudadanía real una imagen tan deprimente y triste. ¿Salen a la calle y escuchan hablar hoy de corrupciones? ¿Por qué no dejamos a los jueces que hagan su faena e intentamos construir algo?