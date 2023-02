Más que de librerías, yo he sido de ir de libros: a las librerías, claro, pero buscando el objeto, la pieza, el autor, por encima de todo, sin importarme demasiado si lo encontraba en un cuchitril librero o en un establecimiento de punta en blanco, una de esas librerías en las que uno se podría quedar a vivir para siempre sin echar de menos el domicilio propio. Aunque, a decir verdad, ir de librerías e ir de libros son la misma cosa de hecho, por más que en mi conciencia quisquillosa sean asuntos distintos.

Compramos libros, vamos de libros -o a libros, como quien va a setas, o a pájaros-, por razones muy diferentes. Para leerlos. Para coleccionarlos. Para tenerlos en los estantes de nuestro estudio, por si alguna vez se nos ocurre abrir sus páginas. Para tenerlos al alcance de la vista, aunque sepamos que no los leeremos jamás, pero para que así irradien su extraña energía, que a menudo nos lleva a pensar que los hemos leído. (Algunos libros que no hemos leído nunca los conocemos mejor que otros que sí leímos y olvidamos, y de tanto hablar de ellos los hemos convertido en falsas lecturas íntimas.)

Compramos libros por superstición, porque ciertos títulos infunden buena suerte por el simple hecho de estar en casa. Por la inercia mercantilista de comprar libros. Por darnos pisto con el adorno prestigioso de que algunos autores se rocen con nosotros. Qué sé yo. Compramos libros por mil y una razones, todas magníficas, apropiadas, inapelables. El acto de comprar un libro, sea cual sea su finalidad, justifica los medios. He comprado libros como prescripción terapéutica propia. Y por deporte. Y por obsesión maníaca. Y por equivocación (a veces bienaventurada). Y por donjuanismo. Y por razones que es mejor no confesar.

Cuando era joven, entraba en las librerías con una emoción satisfecha que me convertía en el hombre más feliz del mundo, con una alegría que no necesitaba ninguna explicación, y que se bastaba a sí misma. Husmeaba entre los anaqueles, en los montones de las mesas, en las cajas, con espíritu expedicionario, como el viajero que se adentra en un territorio virgen con el corazón palpitante, saludando cualquier sorpresa, cualquier novedad, con entusiasmo febril. (La juventud necesita entregarse a diferentes modalidades del énfasis, desde los paroxismos corporales a las conmociones del espíritu.)

El caso es que desde entonces, cuando voy de libros, cuando voy de librerías, siento aquella antigua efervescencia, aunque sea mitigada, y busco lo mismo que buscaba entonces, el libro filosofal, la lectura que me explique todo, que me resuelva todo, que me convierta en un individuo permanentemente feliz.