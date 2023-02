L’edat moderna, amb tot, va permetre una major presència de les lletres entre les dones. Especialment als convents. Crida poderosament l’atenció la figura de dona Àngela Almenar i de Monfort. Viuda i sense fills, va dedicar la seua fortuna i el seu temps a fundar i mantenir un col·legi per a pobres, del qual va redactar les seues constitucions, el 1561. Alguns estudiosos afirmen que es varen traduir en llatí i en castellà, i fins i tot és possible que aquella na Monforta, guiada per un desig de ‘purificar’ la societat en què vivia, arribàs a publicar un Antialcoran i altres diàlegs cristians contra la religió mahometana. Si tot això fos cert, la figura d’aquesta dona mereixeria uns estudis més detallats, per veure com arribà a aquells coneixements una representant del gènere femení en un món controlat pels homes que sí que podien accedir als estudis teològics.

Una altra dona interessant i lletraferida va ser sor Francesca de Jesús, de cognom Borja en el segle i tia de sant Francesc, que va redactar unes Exhortaciones espirituales destinades a les monges clarisses. També, la beata Margarida Agulló, que ens deixà diversos textos, segons el bibliògraf Ximeno, de caire espiritual i ascètic. Jerònima Nicolini, genovesa i establerta a Alacant, va redactar la seua Vida, com també sor Agnés de l’Esperit Sant. Sor Serafina Andrea Bonastre, fundadora d’un convent a Saragossa, escrigué uns Favores celestiales i una Dieta religiosa; i sor Mariana de Sant Simeó una altra Vida. Sor Júlia Ferrer, de València, va redactar, però, la Vida d’una companya seua de claustre. I podríem afegir una llista molt més nodrida, com molt bé coneixen Verònica Zaragoza i María Ángeles Herrero, que les han rescatades de l’oblit. També, entre aquelles dones religioses podríem comptar algunes monges que participaren -com a cosa «exòtica», però- en algun certamen poètic. Les dones –monges o nobles, i de vegades nobles i monges- que varen prendre la ploma per a escriure, varen ser, durant els segles XVI i XVII, un fenomen prou rar. Havien estat educades en una lectura escassa i sempre ‘formativa’ que intentàs fortificar el seu dèbil esperit, inclinat al vici i al pecat -segons els cànons de l’època... Lluís Vives ja ho advertia. I quan escrivien, també insistien en aquella mateixa línia. I és que les reivindicacions feministes encara estaven, malauradament, molt lluny d’aquells anys obscurs per a tantes coses per fortuna passades en bona mesura.