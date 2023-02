Portar Puigdemont a Espanya per ser jutjat sembla ser un dels principals objectius del magistrat Llarena, que, fart de veure com els seus col·legues de diferents països membres de la Unió Europea han denegat les seues euroordres demanant l’extradició de Puigdemont i la resta de polítics catalans exiliats a Bèlgica va presentar un escrit davant el TJUE una sol·licitud d’esclariment per veure si els jutges belgues poden fer cas omís i denegar les seues sol·licituds d’extradició. I els magistrats europeus ja han fet pública la seua contestació, que, segons uns, la majoria de la premsa i tertulians de Madrid, ha estat tot un triomf per Llarena, i van afirmant que aviat un Puigdemont emmanillat serà traslladat a Espanya per ser jutjat i condemnat a pagar les malifetes que, per ells, ha fet. L’altra part, l’independentisme, ho veu d’altra manera i pensa que Puigdemont i la resta d’exiliats mai seurà a la banqueta dels acusats. Totes dues parts veuen amb optimisme l’ampolla mig plena davant una sentència que Joan Queralt, catedràtic de Dret Penal, ha qualificat com «elegantment indefinida».Sentència que ha despertat reaccions contradictòries i que cada part creu que li es favorable.

El TJUE, en virtut del «principi de confiança» que regeix a la UE, ha dictat una sentència basada en aquest principi que regeix les relacions entre els països membres, estimant que Bèlgica no es pot negar a acceptar l’euroordre que demanava l’extradició de l’antic conseller Puig. Aquest és l’àlibi dels que afirmen la propera arribada de Puigdemont i la resta d’exiliats als passadissos del Tribunal Suprem per respondre dels fets delictius dels que se’ls acusa. Però, independentment del «principi de confiança» entre els socis de la Unió Europea, existeix el principi de Justícia que ha fet que la sentència del TJUE exigisca una serie de circumstancies per les que el país al que Llarena demane l’extradició puga negar-la demostrant de manera «precisa» que el subjecte objecte de la demanda, si es extradit, corre el perill de veure vulnerats el seus drets fonamentals, entre ells el de ser jutjat per l’òrgan judicial competent, recordem que els advocats defensors dels condemnats en la causa 20907/2017, la del «procès» van denunciar que el Tribunal Suprem no era el competent per jutjar als líders socials i als polítics catalans, però de res van servir les seues protestes, van ser jutjats i condemnats pel Suprem, sense més dret de recurs que davant el Constitucional abans de poder acudir a instancies europees. A la sentència apareix una figura fins ara desconeguda, el «GOI» grup objectivament identificable, es un concepte totalment nou, alguns veuen la possibilitat que els exiliats puguen acollir-se a aquesta definició argumentant que l’independentisme, com a grup, a Espanya pateix vulneració dels drets fonamentals. Els requisits que la sentència del TJUE ha introduït en matèria de compliment de les euroordres em fan pensar que Llarena no ha guanyat el partit, els independentistes ara tenen a les seues mans unes eines concretes detallades en sentència judicial per la seua defensa. Encara hi ha partit, el problema es que, una vegada més, son els jutges els que han de interpretar els arguments que Llarena adjunte a la seua demanda d’extradició i, també, els que les defenses aporten perquè la justícia belga prenga una decisió. Hi ha partit, i serà llarg, sembla que Llarena, de moment, no enviarà cap nova ordre. Espera que el TGUE resolga el recurs presentat per Puigdemont, Comín i Ponsatí contra la decisió del Parlament europeu de retirar-lis la immunitat, que ara encara tenen de forma cautelar. La pilota està a la teulada, i, de moment tots els esguards van dirigits a terres belgues, on també queda exiliat un jove raper, Valtònyc, condemnat a presó per rapejar sobre un rei fugit. Coses que passen.