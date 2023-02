Una impactante portada de este nuestro periódico denunciaba el pasado 3 de febrero que «Las niñas valencianas sufren más acoso escolar desde 5º de Primaria». Hay un hecho probado: aumenta el acoso y el ciberacoso en los centros educativos. Los datos del Ministerio de Educación en el curso 2018/2019 añaden otro hecho probado, las cifras de la violencia escolar en la C. Valenciana: 4.548 conductas violentas si bien el protocolo se activó solo en 421 casos. Como solución se propone más formación, tutorías, pruebas psicométricas y esas medidas recurrentes en centros educativos que no suelen llegar a las raíces del problema de una violencia estructural contra las mujeres. Violencia contra las niñas y chicas jóvenes, pues, siguiendo el titular de la portada y del texto de la noticia, ellas la sufren mientras ellos, los victimarios, la ejercen. Y aquí es donde conviene centrar el análisis de los preocupantes datos que nos aportan, insisto, hechos probados: los chicos ejercen violencia contra las chicas en los centros educativos y más allá. Antes, en la era sin dispositivos móviles, una criatura se marchaba a casa y disfrutaba de un círculo entre iguales. Que la violencia de género tenga una base estructural supone que, para erradicarla, necesita de la sociedad en su conjunto. Salvaguardarse en una habitación propia no parece la solución. Como docente me desconsuela conocer que los centros educativos no garantizan un principio que siempre ha reivindicado mi compañera de columnas y activismo Amparo Zacarés, a saber: la escuela como espacio seguro para las víctimas y último recurso pedagógico para una vida en paz.

En ocasiones nos pasa desapercibida una violencia muy preocupante que esconde hechos muy graves. Una violencia cotidiana, interiorizada y a veces indetectable para el profesorado. En 5º y 6º de Primaria las niñas me han confesado que en su centro educativo las han violentado con expresiones como «puta», «gorda» o «plana». Si esta violencia nos pasa desapercibida fracasamos como docentes, como ciudadanía, como veladores de los derechos humanos de la infancia. Ahora bien, no seré yo quien acuse a nadie. Necesitamos herramientas, directrices e incorporar y sistematizar las intervenciones garantizando criterios similares en todo el ámbito educativo. ¿Alguien se ha planteado por qué solo se activó el protocolo en 421 casos de los 4.548 en el curso 2018/2019? Las cifras esconden relatos y quien esto firma, más que de lo universal, prefiere referirse a lo particular. Por eso importa centrarse en la víctima, restaurar el daño, acompañarla y darle el apoyo necesario y profesional para superar la violencia ejercida contra ella. ¿Y qué decir de ellos, los chicos? ¿Por qué no les damos herramientas para despatriarcalizar esa violencia que impregna toda la construcción de la masculinidad hegemónica? ¿Y si nos centramos en algo realmente valioso como construir un mundo en igualdad entre hombres y mujeres, forjar una verdadera cultura de paz a partir de una coeducación efectiva y en la que sepamos actuar ante la violencia estructural? No podemos comprender aquello que no podemos ver. Hace falta una mirada educativa en perspectiva de género, unas instrucciones claras, concretas y que se pongan verdaderamente en práctica, instaurando buenas prácticas coeducativas, previniendo, detectando e interviniendo en cada caso de violencia ejercida contra nuestras niñas y jóvenes. Instaurar una cultura en igualdad requiere de alguien que tire del barco y en ese momento entra en valor el trabajo de las instituciones públicas. Se trabaja mucho y lo sabemos. Pero los datos nos dicen que lo hecho hasta ahora no funciona. Una solución reclama cambiar el paradigma educativo convirtiéndolo en coeducativo. Pongamos empeño, medios y energía. Las soluciones no son caminos fáciles. Prevenir el acoso en clave feminista es un reto pendiente en la escuela. Y necesitamos una ruta.