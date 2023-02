Ala porta d’un despatx de la Universitat Jaume I, han aparegut dos senyals: un redolí roig envoltant el nom de Vicent Salvador sobre el cartell de la conferència que hi havia de fer sobre Joan Fuster en un Seminari de Literatura comparada, i un full apegat amb un poema seu i un brot de romer.

Pensava en això mentre escoltava el quart moviment de la Simfonia núm. 1 de Brahms, allegro non troppo ma con brio, i decidia que la Lingüística i la Literatura, segons la saviesa i el gust del mestre i amic que acaba de faltar, atenen sempre el text i el context amb entusiasme crític, per a comprendre el cos, la ciutat, el món, en un gir sintàtic o en el cor d’un poema -o siga, la metàfora we live by i la ironia política valenciana, segons pots llegir en el seu llibre El gest poètic.

N’és testimoni l’Europa construïda des de la seua nadiua Paterna, la ciutat essencial de València, i la Barcelona contemporània -i des de les universitats en què és un goig necessari compartir i discutir, cadascú com «un entre tants», o amb l’ «estratègia del centaure» subtil entre discursos i actituds ètiques i físiques -com els dos maîtres à penser coetanis del seu país, Estellés i Joan Fuster; ah! i el seu admirador i admirat Sebastià Serrano. Encara un seu darrer i col·lectiu volum sobre Estellés, i Joan Francesc Mira, hi reuneix una llarga dotzena de deixebles criticant el món i la vida a través del coneixement i la comunicació.

Compartim un esbós de la figura de Vicent, amb els seus versos manuals d’Argiles, del civisme de Ritual de cendra, de l’aprenentatge sensual de Calabruix, i de la biografia de Mercat de la Sal. I amb Europa com a ciutat oberta -que ell titulà en un llibre, per Roma città aperta de Rossellini, clar, però també per l’Opera aperta semiòtica d’Umberto Eco.

El debat sobre el cos, la paraula oral o escrita, les fronteres, els discursos... continua. Així que saludo el coneixement humà, no amb el vers que ell i tants altres hem parafrasejat, de Cesare Pavese: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi; sinó potser altrament i sense pretensions, com un procés que el nostre estudiat Francisco de Quevedo havia exageradament així descrit: Amor constante más allá de la muerte.