A José Maria Aznar no l’acaben de soterrar (políticament) i de tant en tant se n’ix del sarcòfag, mostra rictus d’estrenyit amargat i, amb supèrbia messiànica, ens trau del sopor alertant-nos que, com el dinosaure del conte de Monterroso, ell encara està ací. I que tornaria a donar suport a la invasió d’Iraq, tot i saber que no hi havia armes de destrucció massiva. Caldrà ser més miserable? Són declaracions pròpies d’un Cromanyó. Van atacar l’Iraq amb brutalitat vikinga, no perquè tinguera armes de destrucció massiva —que en tenia tantes com els apatxes—, sinó justament perquè no en tenia, ja que les úniques armes de destrucció massiva documentades a l’Iraq són les bombes de material radioactiu llançades pels invasors nord-americans sobre les cases i carrers de Bagdad. I, en lloc de fer mutis, tira llamps i pestes per la boca.

I en això que el PP celebra la Intermunicipal a València: un bis de la de 2014. Pura litúrgia electoral que fa de la prosopopeia carta de presentació. Eslògans i no anàlisis, histrionisme i escarafalls, discursos hiperbòlics i, per tant, ridículs com «aquesta terra està a l’ADN del nostre partit», «la millor alcaldessa del món» (referint-se a Rita Barberà) i «València fou part d’un projecte estratègic per a Espanya i ho ha de tornar a ser» que vomita Aznar, el zombi que ha contribuït a fer de la Intermunicipal un ‘poltergeist’. Projecte estratègic, diu. I en escoltar-lo, fem com el Google que no es deixa enganyar, i allà on diu ‘projecte estratègic’ llegim ‘cau de corruptes’. Inevitable recordar que el Big Bang de la corrupció del que sorgí l’univers d’escurabutxaques i lladres que feren niu al PP va tindre lloc quan Aznar era el plusquamperfet president. Faria bé el PP en ficar-lo en una ampolla i guardar-la a la cambra dels objectes inservibles. Aznar és un actiu tòxic sense demanda en el mercat electoral, i tan contagiós com les antigues hipoteques. Deixen el dolent conegut i busquen el bo per conèixer. De vegades, els refranys menteixen.