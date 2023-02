El diumenge passat tingué lloc a Alaquàs un homenatge a l’anomenat Cant de la Carxofa, una tradició litúrgica i popular centenària que singularitza diversos municipis de l’Horta i barris de València ciutat. I fou així que, a banda d’un acte de reconeixement a la cinquantena d’infants que, en les darreres dècades, han entonat el famós motet, s’hi inaugurà una bella i simbòlica escultura que és obra de l’artista Vicente Barón, i que ha sigut impulsada per l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa.

A més d’una pregària de lloança musicada –que, amb el format en què ha arribat als nostres dies, situa el seu origen a meitat segle XIX–, els dos elements principals que caracteritzen el cant són el xiquet o xiqueta que l’interpreta –i que, popularment, és conegut com a «l’angelet/a»– i l’artefacte mecànic en forma de carxofa invertida des del qual s’entona, que manté un evident lligam amb la magrana del Misteri d’Elx. En conseqüència, i com no podia ser altrament, angelet/a i carxofa són els protagonistes d’una escultura que ha sigut concebuda com un escenari de dimensions reduïdes, i a peu de carrer, on els transeünts puguen interaccionar-hi; i que llueix en un entorn extraordinari: al davant del Castell-Palau renaixentista.

D’una altra banda, durant la cerimònia «s’estrenà» una versió pròpia –diferent a la coneguda– del Cant de la Carxofa a la Mare de Déu de l’Olivar que, en 1918, compongué l’alaquaser Francesc Campos Cosme; una versió que, amb posterioritat a la guerra civil, restà perduda, i que ha sigut recentment recuperada pels col·lectius Quaderns d’Investigació i Unió Musical d’Alaquàs. Així, i segons la informació que posseïm, és molt probable que, en els seus 105 anys d’història, aquesta Carxofa tan sols haja sigut interpretada en dues ocasions: en ser composta i deu anys després, en 1928.

Siga com siga, no hi ha dubte que la veu blanca de l’angelet/a, per una banda, i l’artefacte d’efectes màgics, per una altra, són en bona mesura els responsables de l’encant amb què un notable fragment de la població contempla una tradició profundament arrelada que, sense més dilacions, hauria de ser declarada Bé d’Interés Cultural. Una representació que, tot i la secularització que ha experimentat la societat en les darreres dècades, continua transmetent la intensitat i la transcendència amb què fou concebuda.