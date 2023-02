H Hi ha persones que improvisen els actes. Tanmateix, la meua manera de ser és més propensa a programar amb temps les activitats. No sé actuar com a docent si amb anterioritat no m’he preparat la sessió. També, com a tècnic, actue programant d’una manera anticipada. De fet, ara amb les meues companyes Elena i Ana estem creant ja la visita escolar guiada a l’univers Fuster que mostrarem pel mes d’abril. Així que, entre el meu vocabulari, figura intensament la locució adverbial «de bestreta». Sempre intente anticipar l’actuació abans del moment que estava programada.

En la política, hi ha moltes persones que realitzen afirmacions «de bestreta» que preferiblement haurien de callar-les, perquè no poden complir-les després. Estic pensant en la posició de les forces polítiques que no són capaces de reivindicar realment la recuperació del dret foral valencià. Cada vegada que l’Associació de Juristes Valencians ha anat al parlament espanyol, ha sigut rebuda amb bones paraules. Tots i totes s’han pronunciat «de bestreta» a favor de la reivindicació. Així ha sigut fins que les direccions dels seus partits els han dit que no. No sé si la majoria dels polítics i de les polítiques estan preparats per a defendre les qüestions legítimes valencianes a Madrid.

No he seguit massa el Benidorm Fest. Vaig eixir una miqueta escaldat amb el resultat de l’any passat. Així que, «de bestreta», no he escoltat les cançons presentades. Però, tinc la sensació que les opcions presentades no són tan reivindicatives i plurals com les del 2022. Puc dir que «de bestreta» vaig sentir que la cantant guanyadora seria Blanca Paloma. M’alegre que la cantant, la seua iaia Carmen i el President estiguen contents pel resultat. No soc un apassionat del flamenc, encara que trobe que l’estil musical tenia més possibilitats que les explotades per la bona veu de Blanca Paloma. Ara, només li desitge el millor.

Tancant l’article, llig unes declaracions del regidor Aaron Cano de València. Diu que desitja que el carrer del General Elio reba el nom del gran jurista Garelly. Crec que eixa declaració ha sigut feta «de bestreta», sense llegir moltes opinions, ni l’exposada pel seu grup municipal fa uns anys. No seria més coherent dir-li del Palau Reial?

En definitiva, intentem avançar-nos al que ens puga vindre i actuar «de bestreta» per a evitar sorpreses dolentes. Qui prevé actua dos voltes.