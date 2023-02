El desembarcament de líders del PP a València el cap de setmana passat amb motiu de la Intermunicipal va ser, també, tota una desfilada de velles glòries del partit que representen molt bé tota una etapa.

Haver ajuntat a Rajoy i a Aznar amb la clamorosa absència de Casado, representa una imatge molt potent del que va ser la pitjor etapa de corrupció de l’Estat Espanyol.

No podem oblidar que al País Valencià van aconseguir que tots els presidents de la Generalitat, excepte Alberto Fabra que no va ser elegit en les urnes, han passat o passaran pels tribunals per qüestions relacionades amb la corrupció. En l’actualitat s’estan celebrant judicis en l’Audiència Nacional contra Camps i en l’Audiència Provincial contra Rus, i s’està a l’espera del que Zaplana té pendent. Tots tres alts representants del PP en la Comunitat Valenciana. I dels majors escàndols per corrupció que es van viure a aquestes terres.

Que passaren per València reivindicant que la victòria del PP en aquestes terres és necessària per a un govern del PP a l’Estat, diu ben poc d’aquelles comunitats on estan governant.

Si donem una ullada al passat, recordarem que amb Aznar van aplegar les privatitzacions que van empobrir encara més a la gent vulnerable i, al mateix temps i com a conseqüència, va enfortir i donar ales al capitalisme salvatge.

I per acabar ens va deixar una guerra innecessària amb unes conseqüències brutals com ho van ser els atemptats del 11M al dos mil quatre amb quasi dues-centes persones innocents mortes. Però és que a més hem de recordar que van mentir descaradament (i encara ho fan) per mantindre el poder.

Si pensem en Rajoy, tampoc podem oblidar les dures retallades en serveis com la sanitat, l’educació i la llei de dependència mentre rescatava amb diners públics als bancs perquè continuaren guanyant diners. Un rescat de quasi seixanta mil milions d’euros de diners públics que ni han tornat ni tornaran mentre la gent moria per les retallades en la sanitat pública.

Ací al territori valencià van iniciar la privatització de la sanitat amb el model de l’hospital de la Ribera al qual han seguit altres com el de Sagunt o Dénia que va suposar un trencament del model de sanitat pública.

Es va començar a afavorir amb diners públics l’ensenyament privat en detriment de l’educació pública que encara està pagant les retallades fetes en els anys que governava el PP a la Generalitat.

Els serveis públics van veure com la cartera de serveis prestats a la ciutadania es van veure reduïts de forma molt notable. O també com la gent que havia comprat habitatges de protecció oficial i que tenia dret a unes ajudes, aquestes es van veure congelades al llarg d’anys per les brutals retallades que van fer.

I mentre tot això passava i ens obligaven a viure amb aquestes retallades de serveis, fins i tot essencials per a molta gent, elles i ells rebien regals i furtaven diners sense cap escrúpol, com hem vist després. I com encara estem veient.

Aquest model és el que volen tornar a posar en marxa? El model que estem veient encara a la Comunitat de Madrid. Un model on la llibertat és anar de copes mentre tota Europa està confinada? On es deixen morir milers de persones grans en pandèmia? On l’arrogància, la prepotència i la falta de rigor i de veritat estan a l’ordre del dia?

Si aquest és el model, jo preferisc les baralles del Botànic que almenys recupera els diners que elles i ells ens van furtar mentre governaven.