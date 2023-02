Cultura (des)concertada

Vaig començar en l’ofici en una revista en valencià, concertada, com la majoria. La supervivència de la publicació depenia de la subvenció i quan es va comunicar la fi de l’ajuda pública va haver-hi una última reunió negociadora entre l’editor i l’Administració per salvar-la. El dia de la cita, el pati de la conselleria de Campanar estava ple. Una manifestació convocada pel sindicat majoritari de l’ensenyament reclamava alguna millora, que ara mateix no recorde. Només seure, el director general encarregat del tema digué: «si tots els que estan fora compraren la revista, no estarien ací».

Aquella aventura editorial acabà setmanes després, però aquella sentència sobre l’excés d’oferta per tan poca demanda m’ha perseguit des d’aleshores. Tres dècades després seguim sense indústria cultural en valencià. Ni literària, ni audiovisual. Segur que una part important d’aquest dèficit correspon a la falta de l’assistència pública adequada com a locomotora, però el percentatge restant correspon al gremi creador. Els autors que menys interessen al públic són els que proporcionalment més protesten. Igual que aquella manifestació a les portes de Cultura, on la majoria eren professors de valencià o de línia en valencià. El més pròxim que tenim al que els cànons consideren indústria cultural és l’editorial Bromera que fa poc ha signat un acord amb la totpoderosa Planeta. L’antiga Canal 9 va provocar als seus inicis la creació de productores que amb el seu tancament van desaparéixer. La posada en marxa d’À Punt ha estat positiva, però la incompetència dels primers gestors i la competència de les plataformes digital han impedit que la cadena pública siga el nucli de l’autèntica renaixença com a factoria cultural. Cinc anys després, no hi ha cap producció valenciana en les ofertes de televisió en línia, i tampoc està previst que n’hi haja. Allò que contava al principi va passar en els últims anys de l’administració lermista. Ara amb el Botànic, i Compromís dominant totes les àrees culturals amb més pressupost, el balanç tampoc és per tirar coets. Mentrestant, els millors escriptors publiquen en editorials de Barcelona i molts actors, guionistes i directors treballen a Madrid.