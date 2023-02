¿Por qué hablar conjuntamente de educación digital y de problemas como las guerras o el cambio climático? El contexto en el que vivimos ahora está definido por ellos: cambio climático, guerras y la dificultad para saciar la avaricia económica de algunas personas que, desde la sombra, lo gobiernan todo.

El cambio socio-tecnológico es excesivamente rápido. Y estamos preocupados por si la educación se queda obsoleta, porque la volatilidad del conocimiento tecnológico es tan grande, que no somos capaces de organizarlo y trasmitirlo al profesorado para que, a su vez, llegue a las aulas con la misma rapidez, ni para mantener una formación a lo largo de la vida que permita, según vamos haciéndonos mayores, actualizarnos para no quedarnos excluidos de la sociedad del bienestar tecnológico.

Asimismo, actualmente tenemos presente la guerra en Ucrania, aunque olvidamos la cantidad de guerras que empezaron hacen años y siguen aún vigentes. También cuesta observar que hay países que, sin estar formalmente en guerra, están viviendo conflictos sociales que pueden derivar en guerras civiles o con sus vecinos. Tampoco parece ser lo más prioritario frenar el cambio climático.

Los seres humanos estamos locos: somos una especie que lucha por necesidades no primarias, impuestas o guiadas por pensamientos de algunos dirigentes que, además, suelen tener la poca vergüenza de promover las guerras, atrincherarse bien en sus refugios y seguir atizando los conflictos mientras el pueblo, que no ha decidido guerrear, muere. Es preocupante observar que ante esta situación tan poco halagüeña, no se dé ningún movimiento social importante, nacional o internacional, que se plantee algo tan simple y evidente como que, en el caso de que se diera una guerra mundial o un cataclismo natural, que arrasara en gran medida lo que conocemos, nuestra educación actual no serviría ni para seguir en un mundo digital, pues posiblemente ya no existiría, ni habría servido para saber sobrevivir en un mundo natural, en el que no existieran ya los medios técnicos que nos encontramos al nacer.

Lo cierto es que ¡no sabemos sobrevivir si no es en la sociedad desarrollada en la que la distribución de conocimientos y tareas nos provee de todo, sin necesidad de saber cada uno de nosotros cómo se hacen las cosas!

Esta sociedad ha producido una verdadera amnesia sobre las bases de nuestra supervivencia como especie. Es bastante peligroso. Si no hay energía, ni medios de locomoción, ni técnicos –electrodomésticos, móviles…-, ni ganadería, pesca, o si los productos no nos llegan en forma de comida lista para cocinar y/o comer… ¿cuántos podrían sobrevivir?

Hace años, los educadores ya eran conscientes de esta peligrosa evolución que implica la amnesia acerca de los modos naturales en que la especie pueda sobrevivir. Y, por ello, se incluyeron actividades como las visitas a las llamadas «granjas escuela».

Se pretendía que el alumnado infantil observara directamente a los animales –más allá de las tradicionales mascotas-, así cómo se hacían algunas cosas básicas –como el pan…- y otras realidades naturales que ahora nos quedan lejanas: ¡la leche viene de las vacas, no de las cajas! Algunos de los que lean estas líneas ¿creen que podrían sobrevivir si, de pronto, tras una hecatombe natural o bélica, tuviéramos que volver a vivir sin tan siquiera disponer de medios para hacer fuego?

Hay mucho que pensar acerca de qué enseñar, además de cómo educar. La educación tampoco se orienta a hacernos personalmente autosuficientes para vivir solos en el mundo actual.

Igualmente, falta el énfasis educativo en valores que preserven la paz, el amor al ser humano y eviten las guerras. Esto parece casi imposible, porque casi todas las guerras se justifican, se alimentan, mientras que se dedica poco tiempo a analizar alternativas para evitarlas y promover la paz. Necesitamos intentar conciliar que la educación sea la respuesta que da la sociedad para promover su evolución (aprendiendo la ciencia y tecnología que se desarrollan cotidianamente), pero siendo conscientes de que nuestros orígenes están en la naturaleza y aprender a sobrevivir sin los avances sociales y tecnológicos actuales. Es un tema a debatir, que puede tener muchas facetas y, en consecuencia, problemas, pero también soluciones.

Si algo se ha demostrado desde la filosofía, la ciencia y la tecnología, es que el ser humano tiene algo diferente a otras especies: capacidad para pensar. Lo que sería necesario es empeñarnos en fomentar que el pensamiento se utilizara para el bienestar de la humanidad y no se justificaran nunca los usos perniciosos, malévolos, que ayudan a explicar la violencia y los ataques despiadados contra el ser humano, los animales y la naturaleza.

Educarnos en saber quién somos, de dónde venimos, cuáles pueden ser nuestras debilidades y fortalezas, es posible, pero requiere un cambio de valores que ‘quienes mandan en el mundo’ no sé si nos dejarán realizar, aunque todo es posible, si nos lo proponemos.