El bastón blanco

La humanidad, esa extraña cosa de estar vivo y compartir el dolor de los demás, sobresale en semanas como esta. Los recuerdos se hilvanan con imágenes y de la tragedia de Turquía quedan los ojos de extrañeza y desconcierto de los niños sacados de entre las ruinas. Me queda la imagen del padre que llora acunando el cadáver de su bebé envuelto en mantas y un gorro que ya no calienta nada. Queda eso y el silencio de Siria. En semanas como esta sobresale una humanidad sin razas ni religiones, solo humanos ante el vacío y, en contraste, un mundo de fronteras donde no es lo mismo ser turco, kurdo o sirio, donde unos metros separan el auxilio y el olvido.

Las imágenes se ovillan en recuerdos y lo que queda para mí más de una década después de la gran crisis financiera no es Lehman Brothers ni Bernie Madoff, sino el momento en que un compañero salió del despacho en el que le acababan de comunicar que sobraba. Quedan el hombre roto, las lágrimas y un abrazo entre sollozos. Quedan las frases entrecortadas sobre su hija en la universidad, cuyos estudios no sabía si iba a poder continuar pagando. Queda el silencio alrededor y frío en el cuerpo.

El frío es lo que me queda también de la pandemia. El frío en un día de sol de verano en la UCI del Hospital La Fe. El frío y el vacío del que se acaba de ir. La desorientación de los primeros minutos. La incredulidad de la muerte incluso en una unidad de cuidados intensivos. La paz del médico demasiado habituado a la escena. La prosa absurda, casi cómica, con la funeraria. La extrañeza de tener justo al lado la sala de espera de la maternidad del hospital. La bienvenida y el adiós. Sonrisas y lágrimas. Quizá el resumen de eso que llaman existencia.

Los recuerdos saltan generaciones y se recuerda lo no vivido, incluso seres que solo han sido un nombre sin rostro ni voz. De la guerra civil me queda la habitación vacía de un abuelo desconocido. Roberto. Hornero sin fe, boxeador temeroso, derrotado perpetuo. No fue ni héroe en la guerra, muerto poco después por una enfermedad pulmonar ganada en esos años de hambre y miseria. Un vacío absurdo sin memoria histórica es lo que queda.

El presente son días de tormentas. Martín cambia su lugar en el parque cuando el agua se cuela por las botas rotas. Desaloja el banco de piedra con su rollizo carro de compra y su bolsón de Ikea y busca el refugio del alero de una finca cercana al lado de un pastor alemán grande y pesado, tan viejo y cansado como él. En los ojos del perro está todo lo que se puede decir de bondad, solidaridad y compasión. Martín no sabe quién es Garamendi, no sabe de leyes de bienestar animal y no sabe de las rentas de inserción ni de los ingresos mínimos que unos funcionarios gestionan a unos pocos metros de su último lugar de pernocta. Martín ya no recuerda si se alejó él del mercado laboral o fue al revés. Su barba inmensa sugiere que hace mucho tiempo de todo. Hace mucho que él y su perro solo saben de sobrevivir, como los que ahora logran salir vivos y cubiertos de polvo de un terremoto.

La humanidad, ese extraño misterio de estar vivo, me reconforta estas mañanas gélidas con la imagen de una adolescente ciega que pasa cada día camino del instituto público, con su bastón y cogida del brazo de una compañera, siempre la misma. No sé de cuál de las dos me siento más próximo. Salir a flote a pesar de los obstáculos, levantarse de los tropiezos y tener un brazo al lado en el que apoyarte. Algo así debe de ser estar vivo. El sonido metálico del bastón blanco golpea bordillos y paredes en busca del hueco del paso de cebra para abrirse paso hacia su destino. Así vamos casi todos, sorteando charcos y muros en busca de la luz. De una voz aliada que nos confirme que estamos vivos.