Es de veres que el que passa al centre de València es visualitza molt i és molt important. Però la vida de la gent es viu als barris.

El model de la dreta de gestionar la ciutat basat en grans esdeveniments buits, no ha generat tot allò que ens anunciava com ara augment del treball o riquesa «per a tots». En canvi ocultava interessos particulars. Alguns exemples viscuts com la Copa dE América, el circuit de F1 pels carrers dels nostres barris, la prolongació de Blasco Ibañez no eren més que una font de balafiament, especulació urbanística i abandó dels barris populars. Eixe model corrupte va acabar.

Després vam viure un moment d’esperança i canvi real de polítiques municipals a favor de la gent. Però encara ens quedem curts. La darrera etapa d’aquesta legislatura també ha estat marcada per un seguit de mobilitzacions veïnals per uns barris dignes, per una ciutat habitable. Molta gent des de l’ajuntament no s’ho esperaven. Des de la perifèria s’estenia la indignació i esclatava la ràbia. Hem de ser valents i dir clar que el projecte progressista per a la nostra ciutat no ha de tindre el centre de les preocupacions en «el centre» de la ciutat. Hem de ser capaços de construir una ciutat amb molts «centres».

Orriols amb una trajectòria de convivència s’alça en lluita pel dret de viure en un barri segur, divers i digne. Multitud de mobilitzacions des de fa més parell d’anys fins l’actualitat. El veïnat de la plaça Honduras i Ciutat Jardí reclamen amb protestes el dret al descans i denuncien el soroll. La Malva-rosa ix al carrer massivament per un barri digne, habitable i sense el mercat de la droga. Benimaclet es mobilitza amb milers de persones al carrer contra el PAI al seu barri. També altres barris es mobilitzen encara que no ixquen tant als mitjans de comunicació. I el conjunt de la ciutat progressista, de la mà de l’ecologisme, clama contra una ciutat al servei dels interessos de les multinacionals en voler ampliar port de València.

Ha arribat el moment d’escoltar el remor que creix des de les perifèries. Ha arribat el moment dels barris. Per això els hem dit als partits de l’actual govern municipal que se nota l’absència d’EUPV a l’ajuntament. Fan falta polítiques progressistes que escolten la ciutadania. La mobilització veïnal dels darrers anys de la legislatura marca una sèrie de reptes per al futur govern de progrés de l’Ajuntament. El centre de les nostres preocupacions són les persones. El lloc on viuen són els barris. Cal avançar en polítiques en eixe sentit.