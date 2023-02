«Que todo en la vida es cine, y los sueños, cine son»

Nadie mejor que el añorado artista, poeta y cantautor, Luis Eduardo Aute, pudo plasmar en su álbum Cuerpo a Cuerpo la esencia del cine, su magia, la ensoñación ante la imagen y la palabra; cuando el tiempo se detiene y nos dedicamos a soñar.

Porque, como cantaba Aute –y en algún momento todos con él-, todo en la vida es cine. Desde 2020, el segundo sábado de febrero y por iniciativa de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se celebra el Día Mundial del Cine, en fecha próxima a la ceremonia de entrega de los Oscar, para rendir homenaje al séptimo arte: el maravilloso invento de los hermanos Lumière al que el futurismo de vanguardia en los primeros años del siglo XX consideraba como «arte plástico en movimiento».

Desde su creación en 1895, primero solo con la fuerza de la imagen, hasta incorporar la palabra en los años 20, las películas han trascendido el tiempo, la cultura, las guerras y las penurias, para unir frente a las pantallas a todo aquel que sentía la potencia comunicativa que el cine tiene. Porque el cine no solo es ficción: es sentimiento, transmisión de conocimientos, empatía, nostalgia, recuerdos y, en muchos casos, reflexión y rebeldía; toma de postura al sentirnos unidos. Cuando vemos ante nuestros ojos que la realidad supera a la ficción, o la ficción nos hace superar la realidad.

Incluso desde las Ciencias Sociales, hace tiempo que la Sociología, la Antropología o la Ciencia Política han convenido en que el cine es un potente instrumento de comunicación, no solo desde el punto de vista del lenguaje o la estética. El cine no es solo espectáculo, lo que en sí mismo no debiera descalificarlo en cuanto a su conceptualización como arte, sino que es también, junto con la literatura o la pintura, un eficaz creador de cultura de masas; un universal medio de comunicación social.

El cine ha sido desde sus orígenes un vehículo de propaganda, pero a la vez ha contribuido al cambio social, al conocimiento, a la transmisión a los más remotos confines de problemas sociales, de avances o retrocesos, de nuevas corrientes de pensamiento. El cine es un reflejo de la sociedad, pero a la vez la sociedad también puede mirarse en ese espejo, y pensar.

A través de las pantallas las diferentes generaciones hemos podido asistir a la épica del nacimiento de una nación, a las crisis desgarradoras que las Uvas de la Ira nos transmitían, a las guerras, a la desolación y la esperanza, a un descarnado Vietnam, al Mayo francés y a los escándalos que el Watergate destapó.

Y, a la vez, hemos soñado, hemos bailado, nos hemos reído y, en muchas ocasiones, hemos llorado. El asombro que Cinema Paradiso nos transmitía con los ojos ingenuos de un niño ha hecho mella también en la injusticia, en la desigualdad, en lo diferente, en el horror y el expolio. Todo eso es el Cine: Comunicación y, por ende, solidaridad.

Por eso, Fundación por la Justicia, empeñada en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de sus vulneraciones en todo el mundo, ejerciendo una serie de actividades de contenido social esenciales a sus fines, viene desarrollando en València desde 2008 el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos -Humans Fest-, que este año celebrará su XIV edición el próximo mes de junio para acercar la cultura audiovisual, tanto al público en general como a colectivos especialmente vulnerables.

El Cine, que nos hace soñar, llevará las proyecciones a distintos espacios en la ciudad, donde público, profesionales y activistas abran en esta ocasión una ventana a la diversidad y la igualdad, porque «todo en la vida es cine» con el que construir un imaginario sin estereotipos ni barreras; donde todos, frente a la magia de la pantalla, podamos encontrar nuevas narrativas que transmitan valores y estrechen lazos.

Y también, porque, como nos trasmitió Atticus Finch, aquel a quien tanto quisimos, «uno no comprende de veras a una persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista». Cuando miramos a la pantalla de cine, las perspectivas pueden cambiar.