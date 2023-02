Nuestro abuelo era una seta

Hay un documental norteamericano que habla sobre cómo los hongos, y no los rusos o los chinos, son los verdaderos conquistadores la Tierra. La teoría explica que un impacto extraterrestre de objetos condríticos (no rocosos), anterior al que acabó con los dinosaurios, trajo el azúcar que podría haber contribuido a la formación de ARN en la Tierra prebiótica y dio origen a todo tipo de vida.

Con el permiso de los terraplanistas y los creacionistas, que son también ideas norteamericanas, la hipótesis es que las setas serían los organismos primigenios que resistieron al cataclismo. Luego crearon y fertilizaron la tierra y evolucionaron hasta convertirse en plantas y después en los primeros animales con estómago portátil.

La narración empieza unas imágenes de cascadas y densos bosques sobre los que una voz en off dice «estamos a tu alrededor, desde tu nacimiento hasta el final, en la oscuridad y en la luz, somos los más viejos y los más jóvenes. Somos creación».

Algunos no nos hemos empapado bien de este compendio de saber acerca de lo íntimamente relacionados que estamos con el mundo de la fermentación. Si lo conocemos, es a través de un descuido empírico: en una visita a la piscina, en una relación sexual o por sus valores gastronómicos. Pero siendo este el reino de la naturaleza más cercano filogenéticamente a los animales, resultaría que el antepasado del mono de Darwin, fue un micelio, lo que despeja perfectamente tanto el enigma del huevo o la gallina como el de algunos comportamientos humanos.

El documental resuelve también el dilema de cómo nuestra corteza cerebral pudo evolucionar en apenas dos millones de años hasta alcanzar el estado del Homo sapiens. Al parecer, bajamos de los árboles y nos alimentamos de un hongo mágico, el Psilocybe cubensis, que crece en los excrementos de los animales. Esta deliciosa dieta alteró la percepción de la realidad de la especie, hasta conseguir un colocón (sinestesia) enteógeno que nos abrió la mente a los sonidos y a las imágenes tal y como el ser humano las percibe ahora.

El conductor de la filmación asegura que su experiencia con hongos alucinógenos le cambió la vida. Tras comerse una bolsa entera, se subió a un árbol en plena tormenta y este íntimo contacto sensorial, en éxtasis con la naturaleza entre el fragor de los rayos, le curó la tartamudez.

Aunque les parezca que estoy usando un tono escéptico, también un hongo me salvó la vida en un momento desesperado, pero esa es otra historia. Sigamos con que el documental toma un giro inesperado y empieza a destacar las innumerables aplicaciones terapéuticas de los pobres hongos que, como no tienen gran capacidad de comunicación y son muchos, resultan útiles para curar, resignadamente, desde el cáncer a la acidez de estómago. Sí, se parece sospechosamente a lo que los colonos hicieron con los bisontes y los nativos. Los americanos se comunican mucho, pero tienen el peor defecto del mundo: no saber escuchar a no ser que produzca beneficio. Si en vez de utilizar a los hongos para sus incesantes cambios de paradigma, pudieran escucharles, no se les acercarían tanto.

El documental acaba aconsejando que hay que explotar esta riqueza con respeto y cuidado, pero suena a ese mensaje que se lee en una cajetilla de tabaco. Tal como hemos ido evolucionando, creo que seremos millones los que compraremos esto de ver el mundo metidos en un globo de psicodelia tetraédrica. Pero, por mucha naturaleza que valga, habrá que contribuir pagando el copyright.

