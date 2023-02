Tot just el dia 2 de febrer del 1428, a Barcelona, un terratrèmol va causar una sèrie de desgràcies mortals. Degueren morir desenes de persones, si fem cas de les notícies arribades a València i conservades en textos com uns annals de l'Arxiu del Reial Convent de Predicadors de València, o al Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim. A Santa Maria de la Mar, la rosassa es va desplomar i va ma matar 25 persones, segons Miralles. Una xifra que també recollia el Llibre de Solemnitats de Barcelona. Va ser, sens dubte, una notícia que degué d'impactar tot el país. Sembla, a més, que els moviments de terra es varen sentir entre el dia de Nadal del 1427 i el de la Candelera, del 1428, i els sotracs tel·lúrics no sols afectaren Barcelona, sinó moltes altres parts del Principat. Fa temps que ja en vaig parlar, ací mateix.

Però ara volia assenyalar que Felip de Malla, president de la Generalitat catalana en aquelles dates, també es feu ressò de l'esdeveniment i tractà d'informar el rei Alfons el Magnànim, que aleshores vivia plàcidament a Nàpols. L'erudit Josep Perarnau va publicar fa uns anys, a l'Arxiu de Textos Catalans Antics, l'esmentada lletra de l'eclesiàstic i polític, i és gràcies a ell que ara podem llegir aquell escrit i comptar amb la seua interpretació correcta.

De fet, Malla tracta de transmetre la sensació d’un gran daltabaix causat per «un terratrèmol inopinat, inusitat e sobiranament spevantable; e tal e tant en duració e en violència que cascun presumí ésser vengut a son derrer dia», i va enumerant els danys majors que es varen causar a la ciutat comtal: als grans edificis eclesiàstics, però, també en «les cases totes, malmenades, mostren dins e defora llur lesió, d'on les gents són romases molt tribulades e no sens gran raó«. I tot això ho fa per demanar al rei que no els obligue a enviar els diners que els havia demanat feia ben poc. Malla, també explica les causes de la desgràcia: la justícia divina, en veure com anava el món, en molts aspectes polítics, socials i religiosos que ell assenyala. Ara bé: convé afegir com Malla va enviar una altra carta al promotor d’afers de la Generalitat davant el rei per dir-li que «façats que la dita letra sia per vós donada al dit senyor rey e per lo dit senyor legida, car bé pensam que·l dit senyor, com a rey e senyor que és nostre natural, stà ab ànsia e ab no poca cura de tots nosaltres». I és que Malla no estava segur que el rei llegís el seu informe. El poder vivia lluny, com sol passar.