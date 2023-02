Si em permeten, m’agradaria començar aquest article celebrant com una gran notícia cultural la publicació d’un llibre. No és una obra qualsevol, per descomptat, més enllà dels mèrits literaris la publicació posa en relleu tot un seguit d’escriptors i escriptores sense els quals aquells que escrivim poesia o literatura per a adults no haguérem tingut cap oportunitat de publicar, ni les menudes i lluitadores editorials valencianes hagueren pogut sobreviure. El títol és ben significatiu La cendroseta invisible. Aproximació a la literatura infantil i juvenil valenciana (Bromera) i està escrit pel mestre i escriptor Josep Antoni Fluixà (Alzira, 1959).

I la veritat és que raó no li falta al títol, perquè la literatura infantil i juvenil ha sigut tradicionalment i encara ho és una gran desconeguda per al públic lector i la crítica en general. Una circumstància poc freqüent en altres àmbits culturals, sense anar més lluny en el món anglosaxó, amb l’anomenada literatura fantàstica, que ha tingut un èxit sense precedents de públic i crítica. Evidentment, no podem comparar una gran llengua de poder d’arreu del món, com és l’anglés, amb una poderosa infraestructura cultural de producció i divulgació, amb una altra que és perifèria de la perifèria d’una llengua sense estat. Això no obstant, l’ambició hauria de ser la mateixa, a pesar dels entrebancs amb les quals podem trobar-nos. És el món de la globalització, no cal dir-ho, però si tenim una virtut que ens caracteritza és la resistència.

Paradoxalment, ha sigut gràcies a les obres infantils i juvenils que la literatura en valencià ha pogut sobreviure des de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià del 1983. Gràcies al mercat que ha possibilitat la lectura de llibres infantils i juvenils a les escoles i instituts i l’activisme de mestres i docents compromesos, la literatura d’adults ha tirat endavant. És el cas de Josep Antoni Fluixà, escriptor vocacional i gran activista, docent i divulgador, sobretot a través de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, que ara ha recollit els articles i les anàlisis que al llarg dels anys ha publicat en diverses revistes i periòdics, com és el cas de les pàgines didàctiques de Levante-EMV.

L’obra és un observatori perfecte per a analitzar l’evolució del gènere i conéixer els autors i les autores i les editorials que des de finals dels anys setanta l’han fet reviscolar. És just i necessari reivindicar ara i ací les obres de les pioneres i els pioners del gènere com Empar de Lanuza, Teresa Llabata, Gemma Lluch, Carme Miquel, Joan Pla, Carles Cano o Josep Palomero. El tema no és nou i ja l’any 1959 el mateix Joan Fuster va publicar Un món per a infants, una joia amb il·lustracions d’Andreu Alfaro i textos de Jaume Bru, Josep Palacios, Josep Maria de Sagarra i Josep Lluís Bauset, entre d’altres. O el mític Glorieta i altres poemes per a infants del mateix Bru i Vidal o Marc Granell amb L’illa amb llunes. La importància que han tingut les rondalles d’Enric Valor ha sigut també determinant.

I com que es tracta de reivindicar, cal anomenar Rosa Serrano, Maria Jesús Bolta, Mercé Viana, Pasqual Alapont, Enric Lluch, Teresa Broseta, Gemma Pasqual, Josep Gregori, Joaquim G. Caturla, o il·lustradores de referència com Lourdes Bellver i el conte de La rata Marieta. O escriptors, entre molts altres, com Joaquim Espinós, Josep Franco, Manel Alonso, Vicent Penya i Francesc Mompó, que han escrit per a infants i joves amb gran encert. No podem oblidar de cap de les maneres al malaurat Llorenç Giménez o la dedicació d’obres per a joves d’autors teatrals com Carles Alberola i Roberto García. Reivindiquem també ara i ací cantautors entranyables com Paco Muñoz. I les editorials, què faríem els escriptors d’adults sense el treball apassionat i resistent d’editorials com Bromera, Bullent, Tàndem, Marfil, Denes, Tabarca, Lletra Impresa, Balandra, Edicions 96, Onada Edicions, Perifèric, Tres i Quatre, Vincle, etcètera. I tampoc no hem d’oblidar la sensibilitat pel tema d’alguns llibrets de falla, com la Falla El Mocador de Sagunt.

Comptat i debatut, el llibre de Josep Antoni Fluixà hauria de ser una porta oberta al reconeixement d’aquesta infraestructura cultural, autors, autores, editorials, generalment poc reconeguts fora del gènere, que han treballat i treballen per estimular la lectura entre infants i joves. No podem ser insensats i bajoques, com en el reeixit conte de Pasqual Alapont, i no reconéixer la seua tasca essencial per la cultura valenciana.