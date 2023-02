De vez en cuando saco de la estantería los viejos vinilos. Los grandes y los pequeños. Los que iban a 33 o a 45 revoluciones por minuto. Ya no hay revoluciones. O si las hay, me las estoy perdiendo. También los discos se convirtieron en cedés y ahora todo vuela por las redes, como vilanos que se deshacen al rozar el suelo y se quedan en el asfalto como una pelachona muerta de frío. No me aclaro con eso del streaming. No me aclaro con casi nada de lo que son las nuevas tecnologías. Pero me da igual. También se puede ir a pedales por la vida. La lentitud. Otra manera de establecer una relación menos estresante con el tiempo. Hace un rato he sacado un disco de cuatro canciones. Estaba al lado de otros suyos y también de los de Els 4 Z. Del año de la picor. Se llamaban EP esos vinilos de cuatro canciones. Uno de Raimon: «Al vent», «La pedra», «Som», «A cops». Han pasado sesenta años desde entonces. Yo compré esos discos más tarde, cuando tenía pasta para comprarlos. La fotografía de la portada. La guitarra, el jersey jaspeado del joven artista, un crío que lo mira como si supiera que iba a formar parte de una imagen histórica. «Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent…».

Se fue pronto a Barcelona. La leyenda dice que compuso «Al vent» mientras viajaba de paquete en una Vespa: de Xàtiva, su pueblo, a la Universitat de València. Las tascas de los alrededores. Tertulias con Vicent Ventura, con Andreu Alfaro, con Joan Fuster. La crème de la crème. Entonces, yo ni había salido de casa. Sólo para examinarme de bachillerato en el Instituto de Xàtiva. Creo que la primera vez que fui a València fue para que me operaran de anginas. Y tardaría muchos años en volver. Para que no protestara, me dijeron mis padres que me comprarían muchos helados y un balón de reglamento. No me acuerdo si me inflaron a helados, pero hube de conformarme con un balón de goma que era como una imitación de los de cuero. Cuando escucho lo que muchos políticos prometen en las campañas electorales, me acuerdo de mis anginas y de cómo me engañaron como a un chino con la promesa del balón de reglamento. Si no me falla la memoria, en uno de aquellos viajes a Xàtiva vimos en la tele el Festival de la Canción Mediterránea: era 1963 y lo ganaron Raimon y Salomé con «Se’n va anar». Que lo ganara una canción en catalán no le hizo ninguna gracia a Fraga Iribarne. Igual me estoy inventando lo de que yo estaba aquella noche de septiembre en Xàtiva. La memoria falsea los recuerdos muchas veces. Pero estoy seguro de que sí que estaba en la capital de la Costera porque aquel año me cepillé los dos cursos de bachiller superior y la reválida de una tacada, de septiembre a septiembre. Listo que era yo en aquel tiempo. Luego, a saber.

Conocí a Raimon y a Annalisa hace mucho tiempo. Aunque no nos hayamos visto más que unas cuantas veces, sabemos dónde estamos. Y eso es importante. «Temps aquests temps de tantes ignoràncies»: la amistad y el compromiso en «T’he conegut sempre igual». En 2005 lo invité a participar en el festival de homenaje a la República que celebrábamos en Benetússer y allá que se vino para cantar y para hacer conmigo una turné por las radios para anunciar el festival. ¡Menudas soflamas republicanas se soltaba!: sólo le faltó ponerle nueva letra y copar los micrófonos radiofónicos con el Himno de Riego. Un gozo total.

La guitarra y las canciones de Raimon han llenado generaciones enteras y sus luchas por una vida que no fuera una estafa. Cantar en catalán lo llevó al respeto y la complicidad de multitudes que no hablaban esa lengua, a despertar conciencias a favor de identidades lingüísticas que no eran las obligadas por la dictadura, a subirse a un escenario y romperlo a gritos, con el rasgueo violento de una guitarra que no sé cómo se las apañaba para no hacerla trizas, como harían Jimi Hendrix, Pete Townshend y Paul Simonon en los escenarios del rock estratosférico. La primera vez que escuché «Treballaré el teu cos» no fue en su voz sino en la de mi amigo Vicent Adrià, que jugaba al fútbol como Cruiff y la noche en que nos concentraron en el monasterio de Sant Miquel, en Llíria, para ganarle al equipo de Alberic al día siguiente, grabó en mi pequeño magnetofón su particular versión de esa hermosa y metafórica canción de amor. Poco caso hizo el santo a las plegarias de las monjas porque el Alberic nos metió una goleada que nunca se irá de nuestra memoria. En Xàtiva también se quedará la suya, en esa Fundación Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana y en el Centre Raimon d’Activitats Culturals. La gratitud infinita de su pueblo. Hoy, que han pasado sesenta años de «Al vent», aprovecho para recuperar de la estantería de los vinilos el que dedicó en 1974 Raimon a Víctor Jara. Ahí está Com un puny, la canción suya que más me gusta: «Quan tu te’n vas al teu país d’Itàlia / i jo ben sol em quede a Maragall…». Pues eso. La canción que más me gusta entre las suyas. La que más.