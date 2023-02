Que la ele geminada siga opcional

La ele geminada (l·l) és un dels molts punts de la normativa d’esta llengua que caldria revisar per a llevar-li una de les grans complicacions i evitar la inseguretat que provoca el seu ús. Tenim en el Diccionari normatiu valencià, i en altres de referència normativa, més de 1.600 paraules que contenen eixa totèmica grafia, que la immensa majoria de parlants d’este idioma no pronunciem de manera geminada, sinó simple. I les que molts majors fem encara geminades, no s’escriuen amb «l·l», sinó amb «tl», com «espatla», «guatla», «motle», «vetla». La lletra composta amb el punt volat, «l·l», no és d’ús ancestral. Té un segle i poquet. Va ser introduïda com a símbol ortogràfic en 1913 per Mossén Alcover i Pompeu Fabra en les Normes Ortogràfiques (IEC) per a representar l’antic so de ele geminada, però a pesar de la seua falta de «puresa» històrica, hi ha qui considera la grafia «l·l» com un símbol lingüístic identitari o com un fetitxe. Pareix que l’única normativa lingüística del món que usa eixe símbol és esta i potser eixa unicitat el convertix en senyal identitari. Però per a eliminar el problema de la inseguretat a l’hora d’escriure una ele o dos, amb el puntet volat, seria bo declarar-ne opcional l’ús en les més de 1.600 paraules que la contenen. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la línia de llevar complicacions a la normativa, ja va establir en l’Estàndard Oral Valencià que és propi del valencià estàndard la pronunciació simple del grup «l·l»: «*ilusió»»*novela», «tranquil·litat*», etc.

No tenim una regla clara que guie quan s’ha d’escriure ele geminada, només tenim una teòrica, però inexistent, pronunciació. Les pautes que ens marca la normativa són: s’escriuen amb «l·l» paraules començades amb «al·l-», «col·l-», «gal·l-», «il·l-», «mil·l-», «sil·l-», com «al·lèrgia», «col·laborar», «il·lusió», «gal·licisme», «mil·lenari», «síl·laba», però hi ha més paraules amb començaments «al-», «col-», «gal-», «il-», «mil-», «sil-», sense la grafia geminada, com ara «alegria», «colador», «galanteria», «ilerdenc», «miler», «silenci». El mateix ocorre amb les paraules acabades amb «-el·la», «-il·la», «-il·lar», com «parcel·la», «goril·la», «vacil·lar». I també altres vocables acabats «-ela», «-ila», «-ilar», com «candela», «fila», «aniquilar». A banda d’eixes pautes, tenim el totèmic símbol en moltíssimes paraules com ara «cristal·lí», «imbecil·litat», «intel·lectual», «medul·la», «pel·lícula», «satèl·lit», «sol·licitud». I les ‘conegudíssimes’ «arquetal·lus», «bdel·loide», «bimetal·lisme», «borratxel·lo», «hemibal·lisme», «fotometal·lografia» i tantes altres fins a 1.600 i tacó. Si tenim moltes parelles de paraules normatives que tenen el mateix significat, amb només una lletra canviada o afegida, com «arrancar»/»arrencar», «avançar» /»avençar», «cementeri»/»cementiri», «clavill»/»clevill», «febra»/»febre», «flema»/»flegma», «flemó»/»flegmó», «nàixer»/»néixer», «partix»/»parteix», «traure»/»treure», «vullc»/»vull» i moltes altres parelles, ben bé podrien disposar les autoritats lingüístiques que siga opcional «il·legal»/»ilegal», «novel·la»/»novela», «oscil·lar»/»oscilar» i al voltant de 1.600 vocables que ara, obligatòriament, s’han d’escriure amb «l·l». Últimament s’han modificat, algunes regles que es consideraven intocables, com la dràstica reducció de diacrítics, una disminució de dièresis, la simplificació del guionet i de la erre i l’acceptació normativa de centenars de paraules i expressions genuïnes marginades per dialectals, col·loquials o barbarismes. Declarar opcional la ele geminada, seria anar en la mateixa línia de fer el valencià més fàcil.