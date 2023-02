No es una casualidad que de las nueve mujeres que ocuparon un escaño de diputadas durante la Segunda República, siete de ellas fueran maestras de profesión. El dato ofrece una radiografía muy elocuente del valor que aquel régimen de los años treinta concedió a la enseñanza y a la difusión de la cultura. Tampoco resulta gratuito que algunas de las novelas más celebradas y leídas de las últimas décadas en nuestro país tengan a docentes como protagonistas y al periodo republicano como telón de fondo. Entre ellas se halla, por ejemplo, la conmovedora La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas, que fue llevada al cine por José Luis Cuerda e interpretada por un espléndido Fernando Fernán-Gómez. Pero el relato que no deja de reimprimirse y de leerse desde hace tres décadas se llama Historia de una maestra y significa un emotivo y lúcido homenaje de la escritora Josefina Aldecoa a su madre. El libro se convirtió en un auténtico best-seller porque tocó la fibra de varias generaciones de maestros y de maestras que se sintieron concernidos con la historia de una joven que recorre las montañas de León, la entonces colonia de Guinea Ecuatorial y las zonas mineras de Asturias en un viaje físico, pero sobre todo afectivo e ideológico, que atraviesa la España de hace un siglo. Ahora, una compañía de teatro, con la dirección de Gemma Miralles y la interpretación y adaptación de Paula Llorens está representando esta obra por escenarios de varias ciudades. El cartel de no hay localidades en muchas de sus funciones demuestra la vigencia de esta novela.

A pesar de esa distancia en el tiempo, Historia de una maestra ayuda hoy a comprender la importancia de unos docentes que lucharon con todas sus fuerzas contra la ignorancia y el analfabetismo, se enfrentaron a la Iglesia y a los caciques y apostaron por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Tal vez por ello los maestros siempre fueron uno de los gremios más odiados por las dictaduras y por los poderosos en general. Exilios, depuraciones, cárceles y hasta fusilamientos jalonan desgraciadamente la historia del magisterio español. Profesión muy feminizada desde su origen en el siglo XIX, las maestras han afrontado y afrontan aún salarios bajos y falta de recursos en muchas ocasiones, unas limitaciones que suelen compensar con grandes dosis de vocación. Así las cosas, las situaciones que describe Historia de una maestra no corresponden, como podría pensarse a primera vista, a conflictos o problemas que hayan desaparecido. Ahí están, sin ir más lejos, las recientes movilizaciones de las mareas verdes a favor de una escuela pública, laica y de calidad. O la demostrada influencia de las desigualdades sociales en el rendimiento de los alumnos. O las innumerables trabas de la enseñanza concertada para matricular a inmigrantes. O el poder que todavía ostenta la Iglesia en muchos ámbitos educativos. Por otra parte, el futuro de la educación no pasa por la inteligencia artificial como si fuera una receta mágica. Al fin y al cabo, las revoluciones tecnológicas tan sólo son herramientas. Porque educar a ciudadanos libres y solidarios no está ni estará al alcance de un chatGPT. Es una tarea para gente como la protagonista de Historia de una maestra.