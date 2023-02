Sembla que ja estem acostumats als nypas de cada dia, a les coses mal fetes per incompetència, ignorància o mandra dels seus autors. Estan els nyaps domèstics, aquelles petites reparacions que tan sols duren mentre cobra el que les ha fet, uns cables de la llum mal endreçats, unes aixetes per les que l’aigua encara goteja malgrat la visita del lampista, un extractor d’aire que continua sense funcionar perquè ja el van instalar malament des del principi, totes, petites reparacions i molèsties que tothom hem tingut que patir al nostre domicili. Però aquestes son un petit peatge que hem de pagar quan en moltes ocasions preferim cridar un «professional» que ens cobrarà sense IVA a una empresa o un autònom que ens farà bé la feina i correcta la factura. En el pecat de voler estalviar-nos l’impost patim la penitencia del nyap.

És possible que, els ciutadans, haguem tingut que passar per aquest calvari de la feina mal feta en més d’una ocasió, però el que es inconcebible es que això li passe a tot un Govern, amb tot l’estol de tècnics i assessors amb els que conta cada Ministeri, i si això passa és perquè algú ha fet mal la seva feina. Fa uns dies ens hem assabentat que 31 vagons de tren encarregats el 2019 pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agencia Urbana, dirigit per l’ex alcaldessa de Gavà Raquel Sánchez, a l’empresa CAF per substituir els vells vagons que uneixen Astúries amb Cantabria no van a poder entrar en servei mercès a un enorme nyap. Han fet uns vagons que no poden passar per alguns dels túnels de la línia. Un error en el gàlibs.

Diners llençats a les escombraries, concretament 258 milions d’euros dels nostres impostos esmerçats en res de res, en aire, per inoperancia dels responsables de Renfe i ADIF, la ministra ja ha dit que cauran caps, però, com gairebé sempre, la metafórica guillotina no arribará als últims responsables. El nyap es una malévola pràctica que ha passat amb Governs de qualsevol color. L’any 2016 es van esmerçar milions, concretament 500, en la construcció per l’Armada espanyola d’un submarí que, aquí els tècnics especialistes tampoc van fer bé la seua feina, en tocar l’aigua es va enfonsar, cosa normal en un submarí, però no va tornar a la superfície, cosa anormal en un submarí. Un excés de pes de varies tones el va deixar sota les aigua de la mar. Uns quants milions més van rescatar el submarí del fons de la mar, com deia la iaia Vicenta «amb diners torrons». La sorpresa arribà quan aquesta andròmina submarina va pujar a la superfície i, oh sorpresa, no va poder atracar al lloc reservat al moll de Cartagena perquè media deu metres més d’eslora que el lloc que li havien destinat al pantalà.

Però els nyaps més perillosos son els que es produeixen al món de la política, on al contrari que al món empresarial no cal presentar cap llarg curriculum per fer-se un lloc, de vegades l’únic mèrit es la fidelitat incuestionable al líder, el assentir a tot el que ordene «l’aparato» del partit i votar sense discrepar ni discutir les ordres. «Veure, escoltar i callar» és la divisa de molts dels polítics que han anat fent camí des de que de joves van entrar a les joventuts del partit fins que es jubilen sense haver-hi abandonat la política. Alguns han fet nyaps perquè, almenys, han fet alguna cosa, altres no els han comès perquè sols han servit per votar el que els ordenaven.

Ara, que som prop d’una cita electoral més d’un està movent fils i filets per intentar fer bona la dita de Bernat i Baldoví aquella que diu «siga la nostra divisa salvar, si podem, la camisa».