Possiblement no trobarem una festa o una preparació culinària que ens represente com a poble. És ben difícil trobar unanimitat en este país allargassat i divers, però potser sí que ens lligue la voluntat de fer festa. Ens agraden les nostres, siguen Falles, Moros i Cristians, Gaiates, Corpus o que sone la Muixeranga; però adoptem amb entusiasme les festes foranes, Halloween, Saint Patrick o Sant Valentí.

Certament no celebrem l’amor a la manera dels països anglosaxons amb intercanvi de targetes i poemes, però entre Carnestoltes i Quaresma ens va bé dedicar un dia, o un cap de setmana, a l’amor dels amants. I no caldrà que recordem que hi ha altres dies més nostrats per a dedicar-los al ‘bon voler’ entre marit i muller, com deia Antoni Canals «lo gran bon voler del molt amat mon pare e de la mia mare», com ara el 23 d’abril, Sant Jordi, on els amants es regalen un llibre i una rosa, gràcies a la feliç idea d’un valencià, Vicente Clavel, que instaurà el Dia del Llibre en aquella data. I més que cap altre, el dia dels enamorats valencians és el 9 d’Octubre, on el regal és la preciosa mocadorada que embolica les fruites de massapà i les figures de la piuleta i el tronador, homenatge del gremi dels forners a la pirotècnia o desinhibida lloa a la sexualitat.

Encara trobarem altres moments al llarg de l’any per a celebrar l’amor als avis, el dia de Sant Joaquim i Santa Anna, al pare i a la mare, als amics..., Com m’agraden les paraules en desús, em faria molta gràcia establir el dia de felicitar els cosins prims. Potser ens vindran bé dies marcats en el calendari per recordar de dir a les persones més pròximes que les volem i que les volem bé.

L’any acaba de començar i tretze xiquets i xiquetes han quedat òrfens de mare, perquè uns hòmens no han volgut voler com cal. Uns hòmens han preferit posseir que amar. Em fa por dir que Beatriz Lijó és l’última víctima de la violència masclista; por perquè tem que, en les 48 hores entre que escric l’article i vosté el puga llegir, la xifra de huit dones assassinades haja pogut quedar desfasada.

Amar i matar no poden aparéixer juntes en la mateixa frase.