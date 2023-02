A l’estat espanyol ja s’ha interioritzat com una cosa perfectament «normal» i acceptable que la dreta que presumeix de moderada pacte políticament i socialment amb l’extrema dreta, tot al contrari que passa en altres països com França i Alemanya.

Per altra banda, aquesta dreta moderada (?), que és l’única necessitada del suport de l’extrema dreta, intenta capitalitzar políticament el fet que el govern de coalició progressista pacte amb Bildu als que acusen de ser els «hereus» d’ETA.

Però, tot aquell que segueixa mínimament la política espanyola és coneixedor que Bildu ha condemnat la violència d’ETA, malgrat no és obstacle perquè segueixen amb la matraca de l’espantall etarra com si ETA no haguera desaparegut. Pareix que repeteixen aquella situació de la transició en què, enfront la necessitat de definir-se partidistament, es deia que amb Franco les coses estaven més clares. O s’era franquista o antifranquista. En altres paraules, políticament necessiten l’existència de l’ETA per mantenir un discurs que tape les seues vergonyes (com per exemple, el boicot a la renovació del CGPJ).

En definitiva, aquesta circumstància no és més que una cortina de fum, ja que mentre l’esquerra es defèn de l’anterior acusació, els pactes amb l’extrema dreta es normalitzen i no es qüestionen en el relat polític del dia a dia. I, aleshores, tothom dóna per descomptat que allà on la dreta necessite pactar amb l’extrema dreta per poder «manar» ho farà. Com si aquest pacte fos una qüestió innòcua per la democràcia!

I no és innòcua, ja que és tremendament negativa i perillosa, donat que l’extrema dreta suposa un perill per la democràcia, en tant per ells la democràcia no és més que un instrument necessari per acabar, precisament, amb ella. Ho han fet en el passat i ho tornarien a fer en el present. Per què la història s’oblida tan fàcilment?

Com si no s’explica actualment que l’extrema dreta estatunidenca o brasilera, enfront de la pèrdua de les eleccions, intentés un colp d’estat no acceptant el resultat de les urnes i desqualificant el sistema democràtic. Ací està el quid de la qüestió, la desvaloració de la democràcia formal enfront soflames lliberticides (que no llibertàries) sense més fonament que l’intent de capitalitzar un insatisfacció social i política que, prèviament, han «calfat» (no ho oblidem).

Aleshores, ja estan «calfant» l’ambient polític amb acusacions irresponsables i mentideres sobre la possible manipulació de les properes eleccions (en cas de perdre clar), pel control que diuen ha pres Pedro Sánchez, el maligne, de l’INE i de la multinacional tecnològica Indra encarregada de l’escrutini electoral.

Però, mentre en el relat polític diari hi hagen importants interessos polítics i econòmics que abonen les tesis de la ultradreta (quan necessari és tornar a veure la pel·lícula Noveccento) res es pot fer des de posicions polítiques allunyades d’una polarització política creixent alimentada per aquests interessos que tenen noms i cognoms que no siga maleir el temps que ens ha tocat viure.