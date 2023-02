Qui anava a dir que el nostre amic i company de jocs i aventures es convertiria en Raimon. Som d’una generació que no va viure allò que Joan Gil Albert va qualificar de «drama patri», els nostres pares, però, van sobreviure eixe drama i conflicte, en la majoria de casos, com és el meu, es resignaren a viure sota una dictadura, amb totes les penúries i renúncies que va comportar la guerra i la victòria militar del colp d’estat. La nostra va estar una infantesa marcada pel nacional catolicisme i l’autoritarisme franquista. Les circumstàncies van fer que Ramón Pelegero Sanchis i jo coincidiren al Col·legi dels Pares de San Antoni Maria Claret, ell, fill d’un sindicalista anarquista, i jo, fill d’un funcionaria liberal. El col·legi era l’ establiment de primària més gran de Xàtiva, doncs, arreplegava a la gran majoria de xiquets, les xiques anaven a altre regit per monges. El nostre destí fou ser educats sota el catolicisme integrista i el record de la victòria franquista, i més quan bastant dels nostre mestres havien format part de les tropes de guanyadores,cosa que no ocultaven.

Ramón,que des de ben aviat seria conegut com el ‘Pele’, tenia la condició de becari, recitava poesies en valencià des de ben menut, i com que a les presentacions falleres recitava versos, lloant a la fallera major, la gent el qualificava com «el pequeño rapsoda». Durant eixos anys de primària, experimentarem com alguns dels nostres actes, infantils i sense cap intencionalitat, en ocasions fent broma, eren reprimides amb càstig. La repressió que incloïa colps físics amb vara, anà afermant el nostre distanciament envers la pressió religiosa, així,en cert ocasió, compartirem un dur càstig exemplar, per haver ofés a la Verge. Férem bona lliga el ‘Pele’ i jo, amb una amistat que continua, aleshores moltes coses junts, com fou el primer viatge a Paris.

L’entrada al institut de secundària, fou un xoc, cosa sobre la qual ja he escrit alguns relats amb detall, no vaig a insistir-ne, el cas fou que ens trobarem amb un professorat civil, que fins i tot, parlava de temes i matèries diverses, fins i tot, algunes se’n eixien del guió oficial; per altra banda, i això tenia moltes implicacions, ens trobarem de sobte amb les companyes de l’altre sexe, tal va ser l’impacte que a poc d’ encetar el curs ens van separar en dos grups, xics i xiques, com que no hi havia recursos, al segon anys tornarem a estar junts tot el batxillerat, així ens anàrem acostumant a la relació amb les dones, despertant sentiments, i, òbviament desitjos.

Com havia passat a l’escola, en aquesta etapa del batxillerat ‘Pele’ va a anar adquirint un paper de líder, no en el pla del típic ‘empolló’, sinó per la seua capacitat d’animar, de tindre idees, de ser diferent, amés a més, recitava i tocava a una banda de música, en resum: sensibilitat, empatia... Retinc una frase d’un company que volia seguir les bromes i mogudes i li preguntava : «Pele¿Como se fa?» El tema de la llengua era altra cosa, la majoria parlava valencià, una minoria no, però, s’imposava el castellà, aquesta darrera era la llengua de ma casa, i jo «el fill del secretari» tenia com hàbit parlar en castellà. A l’institut, algunes de les nostres ocurrències d’adolescents van resultar ser conductes desafectes, ara ja no hi havia vara, la repressió s’expressava amb altra mena de sancions, però, a fi de conters hi havia repressió, sols amb una variant : uns professors i professores ens manifestaven simpatia i comprensió.

Als darrers cursos de batxillerat, anàrem arribant a conclusions, també ens divertíem, però, intuíem que vivíem una anormalitat imposada, allò que en la cançó es diu: «venim d’un silenci». En el «preu» viatjarem, aparegueren enfrontaments amb el cap d’estudis, la nostra colla escoltava cançons fora de la rutina, al ‘Pele’ li agradava cantar Sinatra, llegíem llibres d’autors no recomanats, en resum, el nostre company Pelegero resultava innovador i sempre tenia quelcom a aportar. En acabar, passarem a la universitat, férem la «mili», els dos com càstig no passarem les Milícies Universitàries acabant en una caserna a Paterna. El ‘Pele’ volia ser historiador, tenia intenció d’estudiar l’anarquisme, un dia ,però, vingué Al Vent, aleshores, el destí feu que canvies de perspectiva, el ‘Pele’ es convertí en Raimon, i eixa és ja altra història.