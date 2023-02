Arran de les jornades d’estudi que, en homenatge a Manuel González Martí, se celebraren el passat mes de novembre a València, em va cridar l’atenció una fotografia –conservada entre una col·lecció de retalls de premsa morellans que varen pertànyer al fundador del Museu de Ceràmica– en el peu de la qual es pot llegir: «Costumbres populares: Juego de El bromirot usado en las excursiones campestres».

Intrigat per un substantiu que mai no havia escoltat, vaig mirar d’esbrinar de quin joc devia tractar-se. I, gràcies a l’Atles Lingüístic de Joan Veny i Lídia Pons, comproví que «bromirot» és una deformació de «borinot». I que, per tant, el que immortalitzava aquella imatge –que degué ser publicada entre 1915 i 1920– era una escena de l’anomenat «joc del borinot», que durant gran part dels segles XIX i XX va gaudir d’una notable vitalitat entre els nostres avantpassats.

D’aquesta manera, si busqueu «borinot» en el Diccionari Normatiu Valencià comprovareu que, a banda de designar un insecte volador i pelut de dimensions considerables –i també, una persona estúpida o impertinent–, s’hi parla d’un joc infantil en què, qui para, «es gira d’esquena i ha d’endevinar qui dels altres jugadors, que imiten el brunzit del borinot, l’ha colpejat». Més loquaç en la descripció, l’Alcover-Moll –el nostre diccionari dialectal per excel·lència– remet al «joc de l’abegot», que defineix com aquell «que es fa entre tres, posats en fila, un dels quals, col·locat enmig i amb les mans juntes davant la boca, fa un soroll fosc com el que fa l’abegot en volar, i entretenint així els altres dos, procura donar-los ràpidament bufetades de cop descuit i guardar-se de les que ells li donen al temps que ell separa les mans de la boca». I això és, exactament, el que es veu a la fotografia que col·leccionà González Martí: tres hòmens en renglera –un al mig i dos a les vores– amb les mans en posició de guàrdia, disposats a donar i rebre «nyesples».

Per tant, si mai us heu preguntat com s’entretenien els nostres rebesavis, no dubteu que alguns d’ells jugarien al borinot, una diversió de contacte –com tantes d’altres n’hi havia!– que, a Morella, es devia pronunciar com a «bromirot». I un joc que, probablement, ja deu comptar amb versió 2.0 –dissenyada a Silicon Valley i ambientada a Singapur.