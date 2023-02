Año de elecciones. Periplo electoral donde la ciudadanía va a estar expuesta a una multitud de temas que estarán, algunos más, otros menos, conectados a nuestra realidad. Una de las misiones de toda democracia es el espíritu crítico a través de la educación. Nos recordaba Kant que resulta imprescindible contar con una sociedad mayor de edad que tuviese la capacidad de diferenciar y discernir la desinformación que viene dada por los diferentes poderes que influyen en nuestra toma de decisiones. Para ello se torna fundamental centrar y traer a la luz pública los temas que se dejan en el anonimato, en el extrarradio, los que no tienen la fuerza de influir en las agendas y debates políticos, pero que van perforando, gota a gota, en la identidad de una sociedad. Uno de ellos es el que afecta a miles de familias y a las generaciones jóvenes: los efectos deshumanizadores de las redes sociales.

Según el IV Informe de Prevención del Acoso Escolar en Centros Educativos elaborado por Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña, “el 95,2 del profesorado considera el uso indebido de las redes sociales y las nuevas tecnologías como el principal factor de riesgo para que se produzca el acaso escolar”. Nos estamos dando cuenta que no solo en plataformas tan potentes y utilizadas como WhatsApp, Instagram y TikTok se da un acoso permanente las veinticuatro horas del día, sino que un 37% de jóvenes que utiliza videojuegos afirma haber sido víctima de ciberacoso. Conviene recordar que en España 9 de cada 10 menores son gamers, esto es, toda persona que juega a algún videojuego de forma apasionada. En las aulas, vemos con preocupación que ante cualquier tiempo muerto, descanso, cambio de clase o tiempo libre la acción de coger el móvil es ya lo normal. Es un gesto autómata e inconsciente que han adquirido para convertirse en un movimiento innato. Los videojuegos colectivos están cada vez más presentes en las aulas y fuera de ellas. Las familias y los colegios no tenemos las herramientas necesarias para combatir esta vorágine que va a ir a más por una razón muy sencilla: la juventud actual no ha recibido otro mundo que el que tenemos, el digital, y están construyendo su identidad y su carácter desde las posibilidades, desafíos y retos que esta revolución les impone y facilita.

La política no posee una barita mágica para solucionar todos los problemas, pero sí afrontarlos, y lo más importante, tiene el poder para visualizar los problemas, señalarlos y, de esa forma, poner sobre la mesa un debate público y una política de Estado que presente como prioridad la detección y la prevención del ciberacoso o ciberbullying. Seamos conscientes de lo que nos viene. Nadie está exento de este problema. Tomemos nota y pongámonos a trabajar, política y sociedad civil, para situarlo en la centralidad de nuestros intereses y urgencias más inmediatas y no en el extrarradio del olvido y la apatía.