Últimament, no sé per què, mire fixament realitats. Així que, he tingut el desig de reflexionar novament amb la locució ‘de fit a fit’. Per primera vegada, hi faig doblet amb una expressió.

Estos dies he tingut instants de mirar ‘de fit a fit’ escenes inesborrables del terratrémol de Turquia i Síria. Recorde la mirada d’un infant que sols ensenyava el seu cap entre les runes i que se salvà. Són escenes que ens fan valorar el sentit més positiu de la vida: la solidaritat humana. Inconscientment, em ve al cap com les persones no tenim prou amb les tragèdies naturals i en provoquem unes altres. Pense en els governants que apreten botons per a fer esclatar bombes en llocs amb persones innocents. Eixos mateixos consolen les víctimes d’un terratrémol i s’obliden de les morts que han provocat.

M’he quedat per uns instants mirant ‘de fit a fit’ una antiga publicació dedicada a l’alcalde de la ciutat de València Faustí Valentín. Han sigut uns instants d’emoció provocats per la lectura d’una notícia. Es tracta de l’aprovació del nomenament d’un carrer amb el seu nom. Era de justícia que qui va lluitar per alleugerir els injustos impostos municipals de consums i que decretà la impartició del valencià en les aules de la ciutat tinguera un reconeixement. Des de fa anys, he insistit, amb diversos articles en este diari, que calia incloure’l en la toponímia urbana. Ara, finalment, i gràcies especialment a les gestions de la regidora Glòria Tello, serà possible.

He tingut la sort d’entrevistar recentment la psicòloga clínica Esperanza Navarro. M’ha ajudat a entendre millor com cal reivindicar la salut mental. He mirat ‘de fit el fit’ el vídeo de la conversa. He pensat intensament. Arribe a la conclusió que necessitem molts especialistes que ens tracten en la sanitat pública. Però, el garantista sistema dels exàmens PIR, ara per ara, és un estret embut que no permet que tinguem els psicòlegs necessaris. Les places convocades són irrisòries. Recorde sobtosament com l’altre dia vaig vore opositors i opositores del MIR eixir de l’examen entre aplaudiments, mentrimentres els del PIR ho feien en silenci. Em quede amb una idea de l’especialista. No ens conformen a ser persones infelices. Eixa actitud crea una societat poc saludable.

Mirem ‘de fit a fit’ cada instant per a somiar. Només dels somnis desitjats sorgixen bons reptes.