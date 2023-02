Tot i l’esforç descomunal que s’havia proposat, Josep L. Pitarch no arribarà als 8.000 encreuats. S’ha quedat a trenta de la seua fita i diumenge publicarà el 7.970, l’últim. Ell mateix va explicar els motius ací, la seua visió ha dit prou. Josuf és irrepetible, i afortunat, perquè ha aconseguit fer públiques les seues dues grans passions, el joc de paraules al diari i les crítiques implacables contra Eliseu Climent. D’ací poc farà un quart de segle que li vaig suggerir fer l’encreuat d’una nova pàgina en valencià que em va encarregar Ferran Belda. Des d’aleshores i només amb una baixa per accident («una mala pata»), i els dies de confinament de la pandèmia ha faltat a la cita, generant un vincle amb els lectors tan especial, que quan alguna cosa fallava o n’hi havia algun error, els seus seguidors es feien sentir. Pitarch ha generat un ecosistema lingüístic amb una part dels lectors de Levante-EMV abans del boom digital, per tant resistent a l’era de l’instant.

Va arribar a ser encreuador oficial del país de forma casual, quan en aquells dies d’apostolat lingüístic una jove va raonar que per ser una llengua normalitzada s’havia de disposar de tots els instruments de les altres llengües i posà d’exemple els «crucigramas», que ella trobava molt útils, i que havia vist utilitzar als mestres a França o a Anglaterra. I va provar la sort, primer al mític València Semanal després a Diario de València, Noticias al Dia, a la Cartelera Túria... fins a arribar a Levante-EMV, on s’ha fet institució. A més de l’ús pedagògic, els encreuats són molt útils per exercitar la ment i «no perdre l’oremus», com diu ell. Als Estats Units s’ha convertit en un exercici diari expressament prescrit per la gent gran.

Els encreuats de Pitarch són mesurats i amb el punt d’ironia de la casa. Diumenge publicarà l’últim, ací just en la seua finestra habitual de l’esquerra, de manera inesperada, perquè havien quedat que serien 8.000. Ara només cal encoratjar-lo per tal que construïsca un especial i que alguns dels seus deixebles s’anime a fer el relleu. Vaig conéixer a Josuf a la universitat i som més coneguts que amics, en l’accepció planiana, però recorde com si fora ahir com em va donar, en aquell fosc despatx de Moratín 15, un dels millors consells per l’ús correcte de la nostra llengua.