El silencio, hoy, es un artículo de lujo. Elemento diferencial de nuevas experiencias turísticas. Un privilegio al alcance de pocos. El silencio son los lejanos canturreos de pájaros, el zumbido de los motores, una petición descontextualizada que no recibe contestación. Se escucha el viento, gélido del norte, tintinea un clavo sobre un mástil, aturdido por no encontrarse en alta mar. Gorgotea un sapo. El silencio. La nada sonora parece no existir. El ruido acompaña.

«Residencia temporal, realmente no acabo de entender el concepto», reflexiona un joven sobre su situación. Brazos en cruz a la espalda, paseo pausado, nada que hacer más allá de vivir. Cual anciano que busca repetir para recordar y recordar para aferrarse a la mañana. No se escucha el bailoteo de las plantas en el margen de la calzada, sí la de los naranjos de hojas arrugadas por el frío nocturno. Observar el cielo en un charco, llenar las acequias de piedras a cambio de una sonrisa, disfrutar con el trabajo organizado de las hormigas. Parar y escuchar. Aprender a forzar el oído. Percibir lo que a diario se silencia. Entre la prisa y el estrés, entre la productividad y el preciado crecimiento, entre las obligaciones y los hobbies que acaban siendo, también, obligaciones. Parar y disfrutar del silencio que se valora, un poco más, cuando la pequeña revolución llega a casa. En la ducha colindante un joven comenta a otro su ajetreada agenda. Dos trabajos, inglés, gimnasio… De 7:30 a 21 horas. «Pero bueno, me estoy acostumbrando, es mi día a día». «Para morirse no hace falta tanto». «Lo sé, no lo preciso económicamente pero necesito sentirme vivo», remata. Una empresa permanente y múltiple. El individuo convertido en empresario de sí mismo, dirá Michael Foucault. La vida convertida en transacción. Economizar el tiempo. Sin embargo, cuando los escaqueos empiezan a maltratar el cuerpo, nadie anhela el tiempo perdido en el trabajo. Echan de menos los momentos pausados, esos que tranquilizaban el segundero, esos que eternizaban los veranos. Quien tiene por estrategia el consumo, es consumido. El estrés como lacra. El estrés como irreflexión. Entre tanto, los pájaros cantan sin que nadie los escuche, los niños se crían con ayudantes y la competitividad, hija de la productividad, se expande por áreas antaño ajenas como el deporte, el arte o las relaciones personales. Sentirse vivo es correr. Eso nos dicen los anuncios publicitarios del capitalismo. Desde primera hora hasta la noche. Duplicar el tiempo, empalmar las actividades. Podcast mientras corres, leer mientras ves la tele, estudiar y trabajar. Y hoy nadie tiene tiempo. Lo tiene pero lo usa en lo que no desea. Corre sin dirección. No. Vivir es parar. O, al menos, aceptar que para ser consciente de la vida es necesario bajarse del tren. Sólo cuando se es consciente y se piensa desde la quietud estás en el punto de partida para la exploración. Lentitud. Los grandes placeres de esta experiencia llamada vida como leer, criar a un hijo o descansar están ligados a la tranquilidad y la reflexión y son enemigos del neoliberalismo y su imposición de velocidad productiva. Rodearse de quien sepa favorecer tus silencios. Escribir como anhelo.