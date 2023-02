L’Espanya que s’entesten a creure’s i a explicar des dels centres de poder, de l’ensenyament, des dels mitjans de comunicació addictes, etc, fins ara els ha estat impossible de fer-la entendre i d’interessar, o siga que ha estat un fracàs, com reconeix Ortega Gasset en España invertebrada,, doncs Espanya és impossible i per això trobe oportú fer algunes reflexions, vespra de les properes eleccions. En primer lloc, perquè més que raonaments, la gent més docta espanyola solen donar dogmes, seguramente perquè és amb dogmes catòlics que s’han format les seues ments i per això creuen que Espanya també és sagrada i que, per començar, és UNA, predestinada des dels romans o els visigots, o abans. Aquest dogma patriota es contradiu amb el fet que tothom sap que no és cert, com demostra la història (les històries) de les quatre nacionalitats que hem format al llarg dels segles,, obligats al servei de la nacionalitat ‘predominant’ (Castella). Altre dogma és el de la llengua/les llengües, que el patriotisme més tronat entén com l’exaltació d’una d’elles (castellà) en detrimento de les altres a les quals han infligit tota mena d’escarnis, prohibicions i persecucions, entre elles la nostra.. Evidentment, aquests privilegiats no respecten ni la Constitució., que diu el contrari al respecte. I mentre no ens aclarim en aquests dos punts, és un error continuar elocubrant ni elaborant altres dogmes subsidiaris.

Els responsables han de reconduir el seu fracàs ‘vertebrador’, ho han de fer cap a si mateix, a l’interior de la seua pròpia carcassa, que està invertebrada segons el text d’Ortega. I han de pensar que d’aquell famós imperi que tingueren sols els queda molt poc, a la península i a Àfrica del nord. Crec que en lloc de perdre el temps amb somnis imposibles, farien millor despertant a la possibilitat d’una Espanya possible. més justa, més realista, més productiva, solidària i sobretot diversa. És evident que reviscolant els somnis feixistes del franquisme, que ara encarna Vox (España una, grande y libre), o amb el liberalisme més filibuster que protegeixen PP i Ciutadans, l’Espanya invertebrada no podrà trobar la manera de vertebrar-se, ni a fer res que s’assemble. Hem de confiar, doncs, en les generacions i en els partits antidogmàtics i demostrar en les properes eleccions que possiblement aquest Estat pot tenir remei i futur si nosaltres volem.; contràriament no hi ha res. Així és que tot depèn de nosaltres, no d’ells.