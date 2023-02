Els socialistes de la província de València celebrem este dissabte la primera edició de l’Escola de Formació ‘Joan Lerma’. Una iniciativa que entronca en la llarga tradició pedagògica del nostre partit, que des dels seus orígens fundacionals va ser conscient de la gran importància que cobrava l’educació, la formació, el coneixement per a fer front a la ignorància, la superstició i la credulitat que sustentava l’antic ordre monàrquic, militarista i religiós de l’Espanya de finals del XIX. Des de la fundació com a partit polític el 1879, el PSOE va ser conscient de la importància d’instruir a la classe treballadora i reduir l’enorme índex d’analfabetisme com a primer pas cap a l’obtenció de millores democràtiques, laborals i socials que haurien de conduir cap a l’emancipació de la Humanitat.

La visió arquetípica, clàssica, de les nostres Cases del Poble es forma justament en estos moments. Espais on persones adultes s’ensenyaven a llegir i a fer comptes, on es llegia la premsa en veu alta i on es parlava de política, d’idees modernes, d’actualitat internacional… tot el que no es podia parlar als espais públics. L’educació es convertia així en allò que encara és hui en dia: un bé que els pares desitjaven per als seus fills, un instrument per a millorar com a persones i com a treballadors i treballadores, l’eina de transformació més poderosa amb què comptem per tal de promoure els drets humans, la llibertat i el desenvolupament sostenible per construir un futur més just i equitatiu. Hui ja no estem en aquell moment, és evident. Però l’analfabetisme d’aleshores s’ha reconvertit hui en un altre tipus d’ignorància. Si abans hi havia una general falta d’informació i d’accés a la cultura, hui vivim en una societat infoxicada. L’excés d’informació i la multiplicitat de missatges i mitjans de comunicació (no sols els tradicionals, sinò els digitals sobretot) han omplit la xarxa d’informació, però també de soroll, mentides i informació no veraç. Sobreinformació i fake news: eixe és l’analfabetisme al què ens enfrontem actualment. El que ara alguns en diuen «postverdad» i que no és més que la mentida de sempre, matèria primera del populisme i la demagògia, brou de conreu de la polarització política i social i dissolvent del consens. Per això hui més que mai és important la tasca de difusió que cada militant del nostre partit pot dur a terme. No tan sols hem d’animar als nostres votants, debatre amb els nostres adversaris, participar en els actes públics o en la jornada electoral. Ara també hem d’ajudar a desmuntar els mites i les mentides, els tòpics i els llocs comuns que a tota hora vessen els economistes mediàtics, els telepredicadors i els profetes apocalíptics. Front açò els i les socialistes aportem solucions reals i solvents. Això és el que vol la gent normal. Per això ens voten. No obstant, no hi ha solucions que siguen eternes. El món, la societat, canvien de forma rapidíssima. I cada nou canvi o moment històric necessita noves solucions. Però la incertesa, les innovacions tecnològiques que caracteritzen a esta nova «societat líquida» en què vivim, ens presenta una nova dificultat: ¿Com preparar els nostres fills, els nostres joves, per afrontar els reptes d’un futur que no sabem cóm serà? Un mercat laboral que no sabem com serà? Una Europa que no sabem com serà? Un entorn digital que no sabem com serà? L’educació i la formació que necessitarem serà aleshores aquella que ens permeta desenvolupar un pensament crític, conscient dels nostres drets i deures de ciutadania; que ens permeta distingir el fet veraç d’allò fal·laç. L’educació haurà de desenvolupar la nostra capacitat d’anàlisi, qüestionar totes aquelles informacions que ens venen donades com a certes sense més i fer-nos reflexionar per a afrontar la presa de decisions de la manera més eficaç. Educar-se, instruir-se, formar-se….són les tres potes que sostenen el pensament crític de qualsevol persona socialista. Com va dir l’escriptora Josefina Aldecoa directora del Colegio Estilo de Madrid, que va fundar amb la intenció d’educar als xiquets i xiquetes en els principis progressistes, laïcs i humanistes de la Institución Libre de Enseñanza i autora de Historia de una maestra, «la vida debe ser una continua educación».