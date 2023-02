La vida debería ser más fácil

Ve a distancia que él es el objetivo. Dos tipos que vienen de cara lo detectan e intercambian un leve gesto. Intenta pasar de largo, pero el que toma la voz cantante le corta la salida. El joven sonríe, gesticula, hace preguntas, muchas, porque le han dicho en el curso de formación que es fundamental establecer contacto emocional con el otro: de dónde es, si le gusta la música, a qué se dedica. Lo ha conseguido, lo ha detenido. El de delante, bien vestido, seguro que funcionario con buen sueldo por la zona donde están, le pregunta cómo es esa vida, cuánto cobran: 700 euros por media jornada. «En otras organizaciones están peor, si a los dos meses no has conseguido ningún socio te tiran a la calle». El tipo intenta zafarse. Llega tarde, dice. Él abre rápido la tablet y anota. Cuando el otro les dice que no lleva los datos bancarios, que le llamen en otro momento, le dice resuelto que hoy todo el mundo tiene banca digital, que es un minuto coger el móvil y mirarlos. El tipo quiere escapar, siente algo que no sabe definir entre la rabia y la compasión, pero se da por vencido. Al final le ponen una pulsera verde que se arranca en cuanto puede seguir su camino. Los otros, los del chaleco blanco, se van ufanos.

Todo es comercio en este mundo de hoy, hasta los buenos sentimientos y la solidaridad. Las ONG que tanto necesitamos y valoramos cuando llegan las catástrofes porque son más rápidas y efectivas que los gobiernos recurren a agresivos métodos del liberalismo puro para sobrevivir. La combinación deja mal cuerpo: el solidario es también un cliente, el altruismo también es mercancía.

Cuesta tener fe en este mundo. Al menos, hoy. Mañana me levantaré cuando salga el sol y ya veremos. No me gusta un lugar donde todo es mercado, hasta la compasión. No me gusta que a los periodistas nos exijan cada día condenas y cartas blancas. No me gusta un mundo en el que parece que los puentes estorban y prima humillar al adversario. Donde el poder, conservarlo o arrebatarlo, es lo primero, casi lo único. No me gusta una política donde se ciegan las vías hacia la concordia y la sensatez porque interesa más hundir al contrario. No me gusta que el principal partido de la oposición se abra por fin a la razón de la mayoría en el asunto del aborto, después de diez años de silencio oscurantista, y los demás, a un lado y otro de la política y los medios de comunicación, lo arrinconen hacia el extremo y no faciliten el aterrizaje, porque prima ganar un puñado de votos. No me gusta un mundo donde es mejor que perdamos todos para que ganen unos, da igual de qué color sean. Porque mañana la oportunidad vendrá del otro lado y la respuesta será la misma. Lo estamos viendo también con el ‘sí es sí’.

Leo sobre ese barrio de Madrid donde solo las del servicio caminan por la calle, sin autobuses, que no llegan hasta allí, ni coches, que son para ellos, los que poseen. Leo sobre la opresión selectiva de los talibanes afganos. Los altos cargos envían a sus hijas a formarse y licenciarse a Qatar o Pakistán. El encierro y la oscuridad queda para las hijas de los demás. No hay tiranía igualitaria. La desigualdad no es nueva. Sí lo es el magma de asentimiento y falta de respuestas que la envuelve hoy.

Leo a Vargas Llosa. «Este es un mundo de esclavos contentos y sometidos». No me gusta el último Vargas Llosa, pero en este mundo de la cancelación lo sigo leyendo, a veces, como ese último relato (Los vientos), casi a propósito de él mismo y sus errores en el amor, y sigo encontrando frases que recortar.

Últimamente, cuando cae la noche y llego a casa con las páginas del periódico del día siguiente aún revoloteando, mascullo una frase. La vida debería ser más fácil. Dura poco, un minuto o así, hasta que pienso en María, que tiene a sus dos padres moribundos en casa, o en Ana, que con veinte años lleva decenas de operaciones en su cuerpo, o en Lluís, que llega a su piso compartido con su chaleco blanco y al revisar la lista de captados verá que el tipo del traje impoluto ya no figura, ha escrito rápido a la organización pidiendo la baja.

No sé si la vida debería ser más fácil o si se nos olvida vivir.

Mañana me levantaré cuando salga el sol y sonreiré.