Ara com ara, no soc capaç de saber si la publicació de relats amb els actes de fe celebrats per part de la Inquisició -i amb el càstig als reus per part de la justícia civil i davant un segur que nombrosíssim públic- va ser una cosa habitual. Ho hauré de buscar. En qualsevol cas, sí que en coneixia ja en manuscrits -un d’ells, del 1700 i de la mà de Josep Vicent Ortí i Major, dins el seu dietari sobre la Guerra de Successió- i d’altres -amb solament notícies esparses- en diferents volums memorialístics, més antics. Però si ara faig aquestes línies és perquè he llegit recentment un fullet que porta per títol Relación de los reos que salieron al auto particular de fe que el Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad y reyno de Valencia celebró en la iglesia del real convento de Predicadores de dicha ciudad en el día del apóstol san Mathías, 24 de febrero del año 1723, i que va estampar Antoni Bordassar, impressor del Sant Ocici, al cap i casal, sense data però ben segurament només unes setmanes després de l’acte de fe, atés que l’imprés tindria tirada mentre fos d’actualitat -malgrat la laxitud amb què podem entendre el terme, en aquells segles. La publicació, de només uns fulls i de format menut, no passa de ser una llista dels sotmesos a la justícia, després d’haver estar condemnats per la Inquisició valenciana, en unes dates que s’acosten a allò que la historiografia ha volgut qualificar d’il·lustració i quan, a nivell més general, encara ens trobem immersos en el barroc, en molts sentits. Però això queda al marge, ara.

La qüestió és que l’acte de fe conté diferents tipus de reus, agrupats segons els delictes i les penes imposades. El primer conjunt és, sens dubte, el que més sorprén: «reos de judaismo». La primera és Isabel de los Ríos, viuda de Tomàs Balenzuela y Alarcón, natural de Madrid, de 62 anys i resident a València. Ja havia estat reconciliada anteriorment, a Logronyo. El text ara comentat ens diu que va ser «relapsa, convicta y negativa en todo hasta que notificándole en su cárcel, tres días antes del auto, la sentencia, confessó su relapsía con muestras de arrepentimiento». Fou lliurada a la justícia seglar i se la va condemnar a mort i a eixir a l’acte de fe «con las insignias correspondientes», a més de la confiscació dels béns. El segon va ser Francisco del Mármol, «arrendador del estanco del tabaco de la villa de Murviedro, donde era vezino, natural de Ciudad Real, de edad de 29 años». Se’ns diu que va ser «judaizante convicto negativo» i va ser condemnat a les mateixes penes que l’anterior, inclosa la mort.