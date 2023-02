Mogollón de modernor en cada vestido y trajes negros como si después de la fiesta sus usuarios tuvieran que salir pitando para llegar con prisas a un entierro. Sólo he visto una vez la gala de los Goya. Dura más que si juntamos en una sola sesión Guerra y Paz y Lo que el viento se llevó. Desde hace tiempo, está de moda el cine rural. También las novelas rurales. Mola cantidad hablar de lo rural. Flipa la gente de la ciudad cuando la llevan al monte a recoger melocotones o para recuperar en sus pueblos una edad en que todo era mentira. Decía que sólo he visto una vez la ceremonia de los Goya. La noche del No a la guerra. Siempre que revivo aquellas semanas me acuerdo de mi querido Jordi Dauder. Y de que leí, con Rosana Pastor, el manifiesto contra aquella guerra subidos los dos a lo alto de la Plaza América en València. Una multitud que se perdía a lo lejos, la respuesta a una tropelía que aún hoy defiende ese prodigio de la Ilustración que es José María Aznar. Pero a la gente le gusta la ceremonia de los Premios Goya. Copan la audiencia de las televisiones. A lo mejor, el día en que dure esa celebración lo que una novela de cien páginas o un corto de Charlot igual me pongo delante de la tele para ver de qué va esa feria de las vanidades. Le iban a dar el Goya de Honor a Carlos Saura y no pudo ser. Es como si la muerte, en esta ocasión, hubiera hecho un corte de mangas a la Academia de Cine: ¿no habéis tenido tiempo para ese reconocimiento en todos estos años?, más os vale. Por la tarde, como en una especie de terapia cinematográfica coincidiendo con la noche de los Goya, me senté a ver Cinema Paradiso. Iba a ponerme Peppermint frapé, la película de Saura que más me gusta. A lo mejor es porque cuando la vi en su estreno hace la tira de años no entendí nada. Tampoco cuando la he visto varias veces desde entonces. Los tambores de Calanda. El maestro Luis Buñuel. La melena rubia y postiza de Geraldine Chaplin. Un José Luis López Vázquez locamente enamorado de esa mujer que a veces son dos mujeres diferentes. Un lío. Para esquivar la censura, Saura hacía películas metafóricas. También me gustó mucho una que no era metafórica y creo que a la crítica no le gustó demasiado: Deprisa, deprisa. La verdad es que creo que a la crítica cinematográfica no le gustaban mucho las películas de Carlos Saura. A mí sí. Es Cinema Paradiso un homenaje a los cines de los pueblos, a los proyeccionistas, a un tiempo en que las películas eran el sitio donde se juntaban nuestros sueños. Esos cines ya no existen. Los curas que salen en la película sí que existen y hacen lo posible para que el Papa actual coja pronto la jubilación y deje paso a otro que sea como el polaco Wojtila. El tiempo de los sueños en un pueblecito italiano que es como el mío y como tantos otros que vieron cómo sus cines desaparecían con la llegada de la televisión. Hace muchos años mis amigos Antonio Llorens y Pedro Uris rodaron un documental que se titula precisamente El misterio de los cines desaparecidos. Sé que Cinema Paradiso tiene algunas trampas para emocionarnos más de la cuenta. Pero me sigue gustando mucho. Entre tanta monserga con lo rural, me quedo con esa historia que habla de los primeros amores, de la amistad, de cómo volver a los sitios de donde te largaste una vez es imposible. Lo que dice Alfredo, el proyeccionista, al niño Totó: que se vaya, que intente encontrar su sueño en otra parte. Y la frase que me parece de lo mejor que he escuchado en una película: «No te dejes engañar por la nostalgia». Cuando veo esas fotografías en blanco y negro que tanto gustan en las fiestas populares y en los facebook, es como si lo real de ahora mismo se hubiera convertido en un reloj escacharrado hace tiempo en su marcha hacia el futuro.

En Gestalgar ya no existe el cine que yo llamo en mis novelas Cine Musical. Tengo aquí una foto antigua de su fachada marrón, sencilla, una lira en el centro de un círculo en relieve. Ahí vi la primera película de mi vida: Pánico en las calles, donde salían Richard Widmark y Jack Palance, y no recuerdo si también salía un virus parecido al pangolín. El tío Abel ponía orden en el gallinero y llevaba la bandera de la Banda de música. Los pueblos se fueron quedando sin cines y sin gente. Ahora a eso, pomposamente, lo llamamos despoblación. Y como un chiste malo, las películas que triunfan son las que hablan de esa despoblación. Digan lo que digan, ni dios salva lo que queda de esa memoria en ruinas. Ni las películas que ganan premios en los Goya convirtiendo un pueblo perdido donde cristo perdió el gorro en la copia posmoderna de Puerto Hurraco. Cierro esta columna con lo que también le dice Alfredo a su pequeño amigo Totó en Cinema Paradiso: «La vida no es como la has visto en el cine. La vida es más difícil». Y tanto que lo es. Y tanto.