Entramos en periodo preelectoral. Tras él llegará oficialmente una nueva campaña que terminará en mayo con elecciones autonómicas y locales, y después, muy probablemente, se abrirá un periodo de negociaciones, así que en el mejor de los escenarios llegaremos al verano con nuevo gobierno autonómico, de uno o varios colores.

Hasta que eso pase poco va a cambiar el escenario para las empresas. Seguirán afrontando las consecuencias derivadas de una guerra en Europa que nadie deseaba, unos elevados precios de la energía, una inflación excesiva, o un aumento de costes que muchas no pueden afrontar. Y digo que poco cambiará, porque hay algo que sí lo hará: la atención que nos prestan a las empresarias y empresarios de esta Comunidad los candidatos de cada uno de los partidos llamados a gobernar. Como cada cuatro años empezamos a oír promesas, que nos gustan, pero que se olviden cuando pasa la campaña, entonces dejan de ser pioritarias, no convienen, o simplemente la realidad se impone y no se pueden llevar a cabo, hace tres meses sí, pero ahora no.

Cuando llegue ese momento, espero que el gobierno y las administraciones públicas -que son los que desempeñan un papel clave para estimular el crecimiento y el empleo mediante la orientación del gasto público en una u otra direccón-, tengan en cuenta que las empresas somos las mismas que nos volcamos con la sociedad, de la que formamos parte, en la peor etapa de la pandemia, somos las que dinamizamos la economía, las que generamos empleo, las que pagamos impuestos que permiten mantener el estado de bienestar, y también las que seguimos esperando las reformas pendientes para que la Comunitat Valenciana progrese económica y socialmente. Ni necesitamos falsas promesas, y ni queremos que se nos vea como meros sujetos pasivos.

Tal y como recoge el documento de prioridades y propuestas empresariales de la CEV ante la próxima cita electoral, documento en el que están trabajando nuestras Comisiones de Trabajo y que presentaremos en breve, ser más innovadores, estar más digitalizados o ser más sostenibles es una prioridad para nosotros, pero la empresa necesitas políticas que lo hagan posible.

Toda medida que aumente los costes fijos o variables de la actividad empresarial, sin tener en cuenta ni la coyuntura ni a la competencia, frenan el dinamismo, la creación de empleo, nos alejan de ser más innovadores, digitalizados o sostenibles, y por tanto nos restan competitividad. Por ello desde hace tiempo venimos manifestando la necesidad de una fiscalidad que nos haga ser más competitivos, y la oposición a la creación de nuevas figuras impositivas sobre las empresas, sin un previo análisis del impacto adicional que éstas suponen. Un análisis que debe incluir toda la carga fiscal, verde y no verde, que sufrirán las empresas y evaluar su pérdida de competitividad frente a empresas de otros territorios que carecen de este tipo de figuras fiscales.

Somos igualmente conscientes de que a lo largo de las próximas décadas habrá que reducir sustancialmente los niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero, y al respecto, tengo que decir que nuestro tejido productivo es un ejemplo de esfuerzo. Pero para ello debemos modificar nuestro mix energético y acelerar el despliegue de las instalaciones fotovoltaicas renovables tiene que ser una prioridad estratégica para nuestro territorio. El fomento de las renovables requiere de un marco regulatorio para su desarrollo que agilice trámites, optimice recursos y haga más atractiva la transición hacia un mayor uso de las mismas.

Tenemos desafíos estructurales que podemos y debemos afrontar desde la necesaria colaboración entre el sector público y el privado y con la ayuda de los fondos europeos. Tenemos que asegurarnos de que ninguna ayuda se pierde, de que se gestiona de forma ágil y de que aterriza en la economía real, poniendo el foco en las pymes, que en nuestro caso constituyen más del 95% del tejido productivo.

Seguimos teniendo un alto índice de paro juvenil, de modo que fomentar la formación profesional y la FP dual y reducir la distancia entre la formación reglada y la demanda empresarial para facilitar así la transición entre educación y empleo, tiene que ser una obligación.

Hay que fortalecer el sector indutrial, apoyando la modernización y digitalización de los sectores productivos mediante una estrategia de política industrial consensuada con las organizaciones empresariales más representativas y con la dotación económica suficiente; hay que apoyar al sector turístico eliminando tasas que afecten a la competitividad de sus actividades, afrontando y resolviendo la oferta ilegal y poniendo en marcha un plan de desestacionalización; hay que apostar por un marco normativo consensuado que dote al sector del comercio de seguridad jurídica, con criterios objetivos y claros para garantizar la eficiencia del sector, la libertad de empresa y la libre competencia, eliminando las trabas y obstáculos a la actividad comercial; y hay que apoyar de forma decidida, y olvidando ideologías, la ejecución de todas las infraestructuras que nos harán crecer.

Y, por último, no nos cansaremos de exigir la reforma del modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda, por justicia social y territorial, y la reforma de las Administraciones Públicas, para mejorar el funcionamiento y eficacia del sector público, eliminado solapamientos, duplicidades y gastos improductivos.

Hagan un hueco para estas prioridades en sus presupuestos, no sólo en sus campañas.